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Такое уже не носят: зимние вещи, которые пора выбросить из гардероба (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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От этих вещей пора давно избавиться Новость обновлена 15 декабря 2021, 12:51
От этих вещей пора давно избавиться

Эти вещи только захламляют гардероб, делая вас не модной и не стильной.

Очень часто в гардеробе "скапливается" огромное количество вещей, которые впоследствии жалко выбросить. "Мода циклична и возвращается" — это да, но когда именно давно устаревшие вещи снова станут актуальными — неизвестно. Более того, эти предметы гардероба чаще всего возвращается в новой интерпретации. 

Стилист Настя Хохлова на своей странице в Инстаграм, где она подписана как absolutely_nastya, рассказала, какие зимние вещи уже не модные в сезоне зима 2021/2022. Также она показала те тренды, которыми можно заменить устаревшие варианты. 

Топ-7 антитрендов зимы 2021/2022

  • Ботинки с различными вставками лучше заменить на однотонные ботинки з завышенным голенищем и высокой подошвой. 
  • Массивные шубы с длинным мехом лучше заменить на модели из овечьей шерсти, а также кудрявые и пушистые шубы. 
  • Дутые ботинки в спортивном стиле стоит заменить такой же моделью, но в более нейтральном стиле на ровной подошве. 
  • Шарфы-платки в национальном стиле, с большими цветами или узорами нужно поменять на однотонные варианты. 
  • Приталенные дубленки с мехом пора поменять на укороченные оверсайз модели.
  • Теплые кроссовки на высокой подошве лучше сменить на такие же, но на более невыразительной посадке. 
  • Свитера с различными цветными вставками, молниями или разрезами лучше сменить на однотонные гольфы из натуральных тканей. 

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую верхнюю одежду стоит носить зимой 2021/2022, чтобы выглядеть стильно.

Теги:
#Мода #Женская мода #Стиль #Зимняя мода
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