Такое уже не носят: зимние вещи, которые пора выбросить из гардероба (фото)

Эти вещи только захламляют гардероб, делая вас не модной и не стильной.

Очень часто в гардеробе "скапливается" огромное количество вещей, которые впоследствии жалко выбросить. "Мода циклична и возвращается" — это да, но когда именно давно устаревшие вещи снова станут актуальными — неизвестно. Более того, эти предметы гардероба чаще всего возвращается в новой интерпретации.

Стилист Настя Хохлова на своей странице в Инстаграм, где она подписана как absolutely_nastya, рассказала, какие зимние вещи уже не модные в сезоне зима 2021/2022. Также она показала те тренды, которыми можно заменить устаревшие варианты.

Топ-7 антитрендов зимы 2021/2022

Ботинки с различными вставками лучше заменить на однотонные ботинки з завышенным голенищем и высокой подошвой.

Массивные шубы с длинным мехом лучше заменить на модели из овечьей шерсти, а также кудрявые и пушистые шубы.

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Дутые ботинки в спортивном стиле стоит заменить такой же моделью, но в более нейтральном стиле на ровной подошве.

Шарфы-платки в национальном стиле, с большими цветами или узорами нужно поменять на однотонные варианты.

Приталенные дубленки с мехом пора поменять на укороченные оверсайз модели.

Теплые кроссовки на высокой подошве лучше сменить на такие же, но на более невыразительной посадке.

Свитера с различными цветными вставками, молниями или разрезами лучше сменить на однотонные гольфы из натуральных тканей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую верхнюю одежду стоит носить зимой 2021/2022, чтобы выглядеть стильно.