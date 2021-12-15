Как правильно носить юбку зимой: топ-7 стильных образов (фото)

При выборе юбки на зимний сезон главное учитывать погодные условия, модные фасоны и свое желание ее надевать.

Зимой самое главное — это чувствовать себя тепло. Никакая мода не должна мешать вам одеваться тепло, чтобы не наносить вред своему здоровью. Тем более сейчас мода настолько разнообразна, что выглядеть стильно можно в любое время года, при любой фигуре и при любом достатке. Ранее мы писали о модных теплых вещах, которые позволят вам выглядеть великолепно этой зимой, а теперь время поговорить о "низе".

Стилист Наталья Лаврова у себя на странице в Инстаграм, где она ведет мини-блог под ником pro.style, рассказала о самых стильных юбках зимнего сезона 21/22, а также отметила, как лучше их сочетать.

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Стилист отмечает, что юбки можно спокойно носить всю зиму, сочетая их с кашемировыми колготками и сапогами, ботфортами и ботинками. Длину юбки также можно выбирать любую, главное правильно сочетать ее с обувью: мини классно смотрятся с ботфортами и сапогами-трубами, а миди и макси с ботильонами и ботинками. ⠀

Также стоит отметить, что верхняя одежда не должна закрывать юбку полностью: она может быть как длиннее, так и короче. Однако стоит помнить о визуальном распределении объемов, чтобы не укоротить ноги. Что касается колгот, то все так же: они могут быть любые. Если боитесь выглядеть нелепо, то выбирайте колготки либо в цвет обуви, либо в цвет юбки, либо нейтральные.

Стильные образы с юбкой на зиму 2021/2022

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую верхнюю одежду стоит носить зимой 2021/2022, чтобы выглядеть стильно.