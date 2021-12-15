Пора на помойку: вещи, которые нужно срочно ликвидировать из шкафа (фото)

Чтобы выглядеть модно и стильно, стоит избавиться от этих вещей в вашем гардеробе.

Прежде чем перебирать свой гардероб, чтобы понять что из него выбросить, а что оставить, желательно бы ознакомиться с главными трендами и антитрендами сезона. К примеру теплый длинный свитер и леггинсы с начесом — это те предметы одежды, которые обязаны быть в вашем зимнем гардеробе, а вот с приталенными жилетами и вещами в стразах желательно попрощаться.

Стилист Наталья Лаврова у себя на странице в Инстаграм, где она пишет под ником pro.style, рассказала об еще одних зимних антитрендах, которые не нужно хранить в своем шкафу даже "как память".

Одним из главных критериев для практически всех антитрендов является образ "дорого-богато", от которого нужно срочно избавляться. Это касается, как меховых изделий (шуб, жилеток), головных уборов и свитеров.

Также стоит обращать и на фасоны изделий. В сезоне 2021/2022 приветствуется минимализм и натуральность, поэтому чем проще и лаконичнее фасон, тем лучше. Откажитесь от приталенных пуховиков, насыщенных принтов и меховых оторочек на куртках.

Зимние антитренды 2022:

"Дорого-богато" меняем на лаконичность.

Следим за сочетанием аксессуаров и избегаем излишеств в декоре головных уборов.

Избегаем массивных меховых оторочек.

"Сложный" дизайн меняем на минимализм.

Обращаем внимание на геометричные принты.

Убираем из гардероба приталенные пуховики.

Выбираем сапоги с прямым голенищем.

Ранее стилист Татьяна Базлова рассказала, какие пуховики больше не в моде, а также, какие зимние головные уборы будут лучшей альтернативой обычной шапки.