Укр

Пора сказать "прощайте": 5 надоевших трендов, о которых стоит забыть в 2022 году (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
75
Эти вещи сделают вас "антимодником" в наступающем году Новость обновлена 16 декабря 2021, 10:17
Эти вещи сделают вас "антимодником" в наступающем году

Забудьте о минимализме и "голых" платьях

Мы уже не раз рассказывали, что модно носить в 2021-2022 году, чтобы быть в тренде. В этом материале пойдет речь о тех вещах, от которых пора избавиться уже в этом году и забыть о них навсегда.

Как пишет Harper’s Bazaar, есть пять тенденций уходящего года, которые потеряют свою актуальность с 1 января нового года.

Минимализм

Конечно же, минимализм как стиль никуда не уходит. Однако такие вещи, как серые и бежевые оверсайз-водолазки и брючные костюмы с "мужскими" плечистыми жакетами уже надоели. 2022 год будет ярче, поэтому придется соответствовать новым трендам.

Кардиганы-"шторки"

Вещь, которая "завирусилась" еще в августе, пора оставить в прошлом.

"Стиль спальных районов"

Так как мода 2000-х будет уже неактуальной, пора переосмыслить новые веяния. Такая эстетика порядочно набила оскомину.

Спортивные костюмы

Пора забывать о миксе спортивных вещей с классическими. Время ярких нарядов, которые только подчеркивают вашу индивидуальность, а не "стирают" ее.

"Голые" платья

Интригующие и рисковые платья красных дорожек превратились в попросту скучные. Такие наряды никого уже не удивляют.

Ранее "Телеграф" писал, какие вещи необходимо оставить в прошлом, чтобы выглядеть на все сто.

Теги:
#Мода #Мода 2022
В Укрэнерго проблемы - на предприятии снова миллиардные убытки
Экономика и Финансы
Коррупция, кредиты и кризис имени Ахметова — что стало причиной миллиардных убытков госкомпании "Укрэнерго"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В Укрэнерго проблемы - на предприятии снова миллиардные убытки
Коррупция, кредиты и кризис имени Ахметова — что стало причиной миллиардных убытков госкомпании "Укрэнерго"
Дата публикации
Категория
Петр Порошенко во время эфира телеканала
Порошенко устроил скандал в прямом эфире канала "Рада" (видео)
Дата публикации
Категория
В Украине за день летальных случаев коронавируса - 355
Количество заболевших COVID снова растет - какие регионы в ТОПе риска
Дата публикации
Категория
Выпускники украинского университета
Украина установила абсолютный рекорд по рейтингу лучших вузов в Восточной Европе и Центральной Азии
Дата публикации
Категория
Средний возраст пользователей Pornhub - 37 лет.
В Украине резко подскочил спрос на "русское" порно (инфографика от Pornhub)