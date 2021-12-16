Пора сказать "прощайте": 5 надоевших трендов, о которых стоит забыть в 2022 году (фото)

Забудьте о минимализме и "голых" платьях

Мы уже не раз рассказывали, что модно носить в 2021-2022 году, чтобы быть в тренде. В этом материале пойдет речь о тех вещах, от которых пора избавиться уже в этом году и забыть о них навсегда.

Как пишет Harper’s Bazaar, есть пять тенденций уходящего года, которые потеряют свою актуальность с 1 января нового года.

Минимализм

Конечно же, минимализм как стиль никуда не уходит. Однако такие вещи, как серые и бежевые оверсайз-водолазки и брючные костюмы с "мужскими" плечистыми жакетами уже надоели. 2022 год будет ярче, поэтому придется соответствовать новым трендам.

Кардиганы-"шторки"

Вещь, которая "завирусилась" еще в августе, пора оставить в прошлом.

"Стиль спальных районов"

Так как мода 2000-х будет уже неактуальной, пора переосмыслить новые веяния. Такая эстетика порядочно набила оскомину.

Спортивные костюмы

Пора забывать о миксе спортивных вещей с классическими. Время ярких нарядов, которые только подчеркивают вашу индивидуальность, а не "стирают" ее.

"Голые" платья

Интригующие и рисковые платья красных дорожек превратились в попросту скучные. Такие наряды никого уже не удивляют.

Ранее "Телеграф" писал, какие вещи необходимо оставить в прошлом, чтобы выглядеть на все сто.