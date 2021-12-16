Зачем нужен бантик на бюстгальтере: самые неожиданные версии

Маленький бантик на нижнем белье уже стал его неотъемлемой частью

Мы привыкли к тому, как выглядит наше нижнее белье и даже не обращаем внимания на его детали. Например, зачем нужен кармашек на женских трусиках или как на них появился бантик. На подавляющем большинстве бюстгальтеров также есть бантик, который находится между двух чашечек. Наверняка вы задавались вопросом, как он там появился и зачем он нужен.

Издание The Sun пишет о нескольких версиях появления бантика на бюстгальтере.

Пользовательница портала для обмена информацией Quora рассказала, что в древние времена девушки носили корсеты, изготовленные из бюска – планок из китового уса, благодаря которым удавалось придавать изделию нужную форму. Эти планки вставляли в специальные карманы спереди корсета, а получившуюся конструкцию скрепляли бантом. Со временем бюск перестали использовать во время изготовления бюстгальтеров, а бантик остался.

Еще одна версия появления бантика на лифчике гласит о том, что во времена, когда не было электричества, женщинам часто приходилось одеваться до рассвета, а при свечах было сложно найти переднюю сторону белья. Бантик же служил определенной подсказкой.

Много веков назад люди жили без электричества, а это означало, что большинству людей часто приходилось одеваться при свечах, и женщины особенно старались одеваться до рассвета, чтобы выполнять домашние дела.

В наше время бантик на бюстгальтере является скорее данью традициям и стал неотъемлемой частью женского нижнего белья.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем нужен маленький кармашек на джинсах и когда он там появился.