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Как стильно носить любимый пуховик: топ-7 образов (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Стильные образы с пуховиком - фото Новость обновлена 16 декабря 2021, 14:22
Стильные образы с пуховиком - фото

Из пуховиков можно создать немало интересных образов

Носить пуховик, который согревает в любые морозы, можно так, чтобы при любых обстоятельствах выглядеть модно, стильно и современно. Ранее мы писали, с чем комбинировать шубу. Теперь же пойдет речь о том, с чем носить зимний пуховик.

Стилист Яна Платонова у себя в Инстаграме показала на фото, с какими элементами одежды сочетается пуховик.

Топ-7 стильных вариантов с пуховиками: фото

  • Пуховик-оверсайз отлично сочетается с джинсами клеш и ботинками на тонкой подошве.
  • Длинный пуховик прекрасно подойдет к теплым платьям и высоким сапогам.
  • Также не бойтесь утепленных леггинсов. В сильные морозы они спасут вас так же, как и обычные штаны.
  • Длинный светлый пуховик отлично дополнит легкое платье с высокими сапогами на небольшом каблуке.
  • Подходит пуховик-оверсайз и к костюмам. Также отличной идеей будет надеть капор.
  • С джемпером и брюками. Если девушка высокая, то модные ботинки на тонкой подошве точно не испортят образ.
  • Пуховик с джинсовой рубашкой и штанами. Удобный образ, который не испортит вашу прогулку на свежем воздухе.

Размышляя о том, с чем носить пуховик, важно помнить, что образ должен выглядеть просто, но при этом роскошно. Однако здесь акцент делается на актуальных моделях. А вот какие пуховики уже вышли из моды — узнайте в нашем предыдущем материале.

Теги:
#Мода #Стиль #Пуховики #Мода 2022
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