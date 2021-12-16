Как стильно носить любимый пуховик: топ-7 образов (фото)

Из пуховиков можно создать немало интересных образов

Носить пуховик, который согревает в любые морозы, можно так, чтобы при любых обстоятельствах выглядеть модно, стильно и современно. Ранее мы писали, с чем комбинировать шубу. Теперь же пойдет речь о том, с чем носить зимний пуховик.

Стилист Яна Платонова у себя в Инстаграме показала на фото, с какими элементами одежды сочетается пуховик.

Топ-7 стильных вариантов с пуховиками: фото

Пуховик-оверсайз отлично сочетается с джинсами клеш и ботинками на тонкой подошве.

Длинный пуховик прекрасно подойдет к теплым платьям и высоким сапогам.

Также не бойтесь утепленных леггинсов. В сильные морозы они спасут вас так же, как и обычные штаны.

Длинный светлый пуховик отлично дополнит легкое платье с высокими сапогами на небольшом каблуке.

Подходит пуховик-оверсайз и к костюмам. Также отличной идеей будет надеть капор.

С джемпером и брюками. Если девушка высокая, то модные ботинки на тонкой подошве точно не испортят образ.

Пуховик с джинсовой рубашкой и штанами. Удобный образ, который не испортит вашу прогулку на свежем воздухе.

Размышляя о том, с чем носить пуховик, важно помнить, что образ должен выглядеть просто, но при этом роскошно. Однако здесь акцент делается на актуальных моделях. А вот какие пуховики уже вышли из моды — узнайте в нашем предыдущем материале.