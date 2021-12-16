Как стильно носить любимый пуховик: топ-7 образов (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 18
Из пуховиков можно создать немало интересных образов
Носить пуховик, который согревает в любые морозы, можно так, чтобы при любых обстоятельствах выглядеть модно, стильно и современно. Ранее мы писали, с чем комбинировать шубу. Теперь же пойдет речь о том, с чем носить зимний пуховик.
Стилист Яна Платонова у себя в Инстаграме показала на фото, с какими элементами одежды сочетается пуховик.
Топ-7 стильных вариантов с пуховиками: фото
- Пуховик-оверсайз отлично сочетается с джинсами клеш и ботинками на тонкой подошве.
- Длинный пуховик прекрасно подойдет к теплым платьям и высоким сапогам.
- Также не бойтесь утепленных леггинсов. В сильные морозы они спасут вас так же, как и обычные штаны.
- Длинный светлый пуховик отлично дополнит легкое платье с высокими сапогами на небольшом каблуке.
- Подходит пуховик-оверсайз и к костюмам. Также отличной идеей будет надеть капор.
- С джемпером и брюками. Если девушка высокая, то модные ботинки на тонкой подошве точно не испортят образ.
- Пуховик с джинсовой рубашкой и штанами. Удобный образ, который не испортит вашу прогулку на свежем воздухе.
Размышляя о том, с чем носить пуховик, важно помнить, что образ должен выглядеть просто, но при этом роскошно. Однако здесь акцент делается на актуальных моделях. А вот какие пуховики уже вышли из моды — узнайте в нашем предыдущем материале.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-