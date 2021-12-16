Как выглядеть красиво и не мерзнуть: 7 теплых трендов этой зимы

В нынешнем сезоне можно выглядеть тепло и модно

Зима – не повод отказываться от модных и красивых вещей. Можно надевать теплые трендовые свитеры или ботфорты. Также важно помнить о нескольких актуальных в этом сезоне трендах, и вы точно будете выглядеть звездами даже в обычный день.

О том, как одеваться тепло и быть при этом в тренде, рассказывает блог о моде в Instagram vami.ideas.

Total knit (вязанные вещи) актуален не первый сезон. Тренд переходит в базу благодаря универсальности и комфорту. Комплектность – на ваше усмотрение (кардиган и шорты, юбка и топ, брюки и свитер и т.д.)

Экомех является базой, несмотря на периодическое попадание в тренды. Более двух элементов (шуба и головной убор, шуба и сумка и т.д.) в образе использовать не стоит.

Полоска. Актуальны полосы разных размеров и оттенков, к тому же, тренд именно на разноцветные полосы.

Шахматная клетка разных цветов и размеров. Можно сочетать одинаковый принт разных оттенков между собой.

Винтажный свитер. Дедушкин свитер, кардиган или жилетка в современном исполнении. Будто достали из сундука и решили стилизовать.

Цветная верхняя одежда. Разбавить серую зиму можно ярким верхом. Сочетайте такой верх с нейтральными элементами гардероба, чтобы не ошибиться с выбором цветов.

Зимние аксессуары: варежки, перчатки, капор. Этой зимой настоящий бум на варежки и перчатки. Перчатки можно не снимать в помещениях (речь идет о длинных кожаных). Они станут частью образа. Капор снова стал трендом наряду с шапками-ушанками.

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