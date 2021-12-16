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Подойдет любой девушке: эта шапка должна быть в гардеробе каждой (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Шапка-бини – это вязаное изделие, плотно облегающее голову
Шапка-бини – это вязаное изделие, плотно облегающее голову

В холодный сезон все более актуальной становится тема головных уборов

Если кто-то не является фанатом шапок, то только из-за того, что часто выбирает неподходящий вариант. Эта модель подойдет девушкам с самыми разными чертами и формой лица. Поговорим о шапке-бини. О том, какие зимние головные уборы уже не в моде — читайте в нашем предыдущем материале.

Особенности шапки-бини

Beanie переводится с английского, как "bean" "боб", в разговорном означает "голова". Это любая вязаная шапка, которая плотно обхватывает голову, имеет помпон или козырек. Сейчас такую модель полюбили западные модницы, пишет Cosmopolitan.

Шапка-бини, надетая на затылке немного торчком, послужит идеальным дополнением вашего зимнего образа.

Многие западные модницы уже успели полюбить эту модель
Многие западные модницы уже успели полюбить эту модель

За кроем, как пишет radka.in.ua, выделяют несколько видов шапочек-бини: мешковатые, оверсайз, высокие, шапка-лопата, с помпонами, гладкие вязки.

Кому подходит шапка-бини:

  • Девушкам с круглым лицом и броскими чертами (подойдут модели с помпонами).
  • Обладательницам тяжелого массивного подбородка (варианты с отворотом).
  • Девушкам с высоким лбом и очень вытянутым лицом.
  • Представительницам с четкими чертами лица.

Шапка-бини подойдет всем, главное подобрать подходящий крой и цвет.

Сколько стоит шапка-бини: цены на AliExpress

Такая стильная шапочка на популярной торговой площадке будет стоить от 100 до 700 гривен, в зависимости от качества. А также не забываем о скидках. Трендовая сейчас модель будет "посильна" всем.

Ранее "Телеграф" писал, чем можно заменить шапку в холодную пору. О стильных вариантах, которые дополнят ваш образ этой зимой, — читайте в нашем материале.

Теги:
#Женщины #Мода #Гардероб #Стиль #Мода 2022
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