Подойдет любой девушке: эта шапка должна быть в гардеробе каждой (фото)
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В холодный сезон все более актуальной становится тема головных уборов
Если кто-то не является фанатом шапок, то только из-за того, что часто выбирает неподходящий вариант. Эта модель подойдет девушкам с самыми разными чертами и формой лица. Поговорим о шапке-бини. О том, какие зимние головные уборы уже не в моде — читайте в нашем предыдущем материале.
Особенности шапки-бини
Beanie переводится с английского, как "bean" "боб", в разговорном означает "голова". Это любая вязаная шапка, которая плотно обхватывает голову, имеет помпон или козырек. Сейчас такую модель полюбили западные модницы, пишет Cosmopolitan.
Шапка-бини, надетая на затылке немного торчком, послужит идеальным дополнением вашего зимнего образа.
За кроем, как пишет radka.in.ua, выделяют несколько видов шапочек-бини: мешковатые, оверсайз, высокие, шапка-лопата, с помпонами, гладкие вязки.
Кому подходит шапка-бини:
- Девушкам с круглым лицом и броскими чертами (подойдут модели с помпонами).
- Обладательницам тяжелого массивного подбородка (варианты с отворотом).
- Девушкам с высоким лбом и очень вытянутым лицом.
- Представительницам с четкими чертами лица.
Шапка-бини подойдет всем, главное подобрать подходящий крой и цвет.
Сколько стоит шапка-бини: цены на AliExpress
Такая стильная шапочка на популярной торговой площадке будет стоить от 100 до 700 гривен, в зависимости от качества. А также не забываем о скидках. Трендовая сейчас модель будет "посильна" всем.
Ранее "Телеграф" писал, чем можно заменить шапку в холодную пору. О стильных вариантах, которые дополнят ваш образ этой зимой, — читайте в нашем материале.
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