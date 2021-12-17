Укр

В чем встретить Новый год-2022: топ-8 стильных вариантов (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
3
Подборка идей для праздничных образов на Новый год-2022 Новость обновлена 17 декабря 2021, 08:47
Подборка идей для праздничных образов на Новый год-2022

Стилист назвала любимые цвета зодиакального Тигра

Как мы знаем, следующий 2022 год будет проходить под покровительством Черного Водяного Тигра, а это значит, что и встречать Новый год следует в праздничных нарядах тех цветов, которые считаются любимыми у зодиакального Тигра.

Стилист Татьяна Базлова, которая ранее рассказала о трендах повседневного зимнего образа, на своей странице в Инстаграме назвала главные цвета наступающего года:

  • синий;
  • красный;
  • зелёный;
  • желтый;
  • белый;
  • золотой.

"Следовать ли поверьям — решать только вам. Главное, чтобы наряд подходил вашей внешности и помогал в создании праздничного настроения", — отметила модный эксперт.

Кроме этого, стилист поделилась стильными идеями образов, которые вы можете взять на вооружения, готовясь к встрече Нового года.

В чем встречать Новый год-2022: топ-8 праздничных образов

  • Платье-пиджак
  • Костюм в классическом или пижамном стиле (бархат, атлас, шелк)
  • Прозрачные платья/органза в блузах, платьях, брюках
  • Бархатное платье
  • Платье-комбинация
  • Акцентная юбка или брюки + более спокойный верх
  • Акцентное плечевое изделие + базовый низ
  • Платье в пайетках

Также напомним, что тренды этого года будут уже неактуальны в 2022-м. От каких вещей пора избавиться сейчас, чтобы не выглядеть "белой вороной" в следующем году — смотрите в нашем предыдущем материале.

Теги:
#Мода #Стиль #Новый год #Наряды #Мода 2022
Дядя Жора
Интервью
Дядя Жора: "Гонорар ведущего за праздник стартует от 500 долларов, а если это медийное лицо — от 3 тысяч долларов"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Дядя Жора
Дядя Жора: "Гонорар ведущего за праздник стартует от 500 долларов, а если это медийное лицо — от 3 тысяч долларов"
Дата публикации
Категория
Готовимся к мокрому снегу и ветру
Дождь, мокрый снег и гололед: синоптик предупредил о непогоде в Украине
Дата публикации
Категория
Мария Левченко и Александр Гогилашвили
Слушает все встречи президента: как выглядит и чем занимается помощница Зеленского Мария Левченко, о которой всю неделю гудят СМИ и соцсети
Дата публикации
Категория
Число желающих получить "вовину 1000" скоро перевалит за 2 млн человек
"Вовина тысяча": сколько придется доплатить, чтобы воспользоваться бонусами для привитых
Дата публикации
Категория
Кива - лидер по количеству хайпа среди депутатов
Шахматная партия с Ильей Кивой - зачем поздравлял Путина, почему любит скандалы и что думает о судьбе Крыма и Донбасса