В чем встретить Новый год-2022: топ-8 стильных вариантов (фото)

Стилист назвала любимые цвета зодиакального Тигра

Как мы знаем, следующий 2022 год будет проходить под покровительством Черного Водяного Тигра, а это значит, что и встречать Новый год следует в праздничных нарядах тех цветов, которые считаются любимыми у зодиакального Тигра.

Стилист Татьяна Базлова, которая ранее рассказала о трендах повседневного зимнего образа, на своей странице в Инстаграме назвала главные цвета наступающего года:

синий;

красный;

зелёный;

желтый;

белый;

золотой.

"Следовать ли поверьям — решать только вам. Главное, чтобы наряд подходил вашей внешности и помогал в создании праздничного настроения", — отметила модный эксперт.

Кроме этого, стилист поделилась стильными идеями образов, которые вы можете взять на вооружения, готовясь к встрече Нового года.

В чем встречать Новый год-2022: топ-8 праздничных образов

Платье-пиджак

Костюм в классическом или пижамном стиле (бархат, атлас, шелк)

Прозрачные платья/органза в блузах, платьях, брюках

Бархатное платье

Платье-комбинация

Акцентная юбка или брюки + более спокойный верх

Акцентное плечевое изделие + базовый низ

Платье в пайетках

Также напомним, что тренды этого года будут уже неактуальны в 2022-м. От каких вещей пора избавиться сейчас, чтобы не выглядеть "белой вороной" в следующем году — смотрите в нашем предыдущем материале.