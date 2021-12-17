В чем встретить Новый год-2022: топ-8 стильных вариантов (фото)
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Стилист назвала любимые цвета зодиакального Тигра
Как мы знаем, следующий 2022 год будет проходить под покровительством Черного Водяного Тигра, а это значит, что и встречать Новый год следует в праздничных нарядах тех цветов, которые считаются любимыми у зодиакального Тигра.
Стилист Татьяна Базлова, которая ранее рассказала о трендах повседневного зимнего образа, на своей странице в Инстаграме назвала главные цвета наступающего года:
- синий;
- красный;
- зелёный;
- желтый;
- белый;
- золотой.
"Следовать ли поверьям — решать только вам. Главное, чтобы наряд подходил вашей внешности и помогал в создании праздничного настроения", — отметила модный эксперт.
Кроме этого, стилист поделилась стильными идеями образов, которые вы можете взять на вооружения, готовясь к встрече Нового года.
В чем встречать Новый год-2022: топ-8 праздничных образов
- Платье-пиджак
- Костюм в классическом или пижамном стиле (бархат, атлас, шелк)
- Прозрачные платья/органза в блузах, платьях, брюках
- Бархатное платье
- Платье-комбинация
- Акцентная юбка или брюки + более спокойный верх
- Акцентное плечевое изделие + базовый низ
- Платье в пайетках
Также напомним, что тренды этого года будут уже неактуальны в 2022-м. От каких вещей пора избавиться сейчас, чтобы не выглядеть "белой вороной" в следующем году — смотрите в нашем предыдущем материале.
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