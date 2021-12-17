7 самых частых ошибок стиля, которые испортят любой образ (фото)
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Такие ошибки выдают отсутствие вкуса
Даже если вы следите за всеми модными тенденциями – это еще не значит, что вы будете выглядеть на все 100%. Умение сочетать вещи – залог того, чтобы создать идеальный для себя стильный лук. Ранее мы писали о 10 признаках, которые удешевляют ваш аутфит.
Персональный стилист Майя Кривобокова в Инстаграме перечислила самые частые оплошности, которых можно избежать. Также модный эксперт на примерах показала как надо делать, а как не стоит.
Главные ошибки в стиле: топ-7
- Кожаные леггинсы и высокий каблук.
Провокационные леггинсы само по себе акцент. Не стоит дополнять их шпилькой. Это не стильно. Челси подойдут гораздо лучше.
- Обтягивающая одежда.
Сильно облегающая одежда без повода — моветон. Между одеждой и телом должен быть воздух. Исключением может быть вечеринка, но и здесь стоит выбрать более плотную ткань.
- Выделяющееся белье.
Будьте бдительны в этом вопросе. Это всегда выглядит очень плохо. Как правило, такие оплошности всегда идут в паре с обтягивающей одеждой. В этом случае — только бесшовное.
- Черное белье под белой одеждой.
Черное белье с белой одеждой всегда выглядит неряшливо. Так носить не стоит. В лучшем случае можно заменить на топ.
- Бретели лифа.
Одна из самых ярких ошибок. Никогда так не делайте. Нижнее белье должно быть нижним. Исключительно под одеждой, без исключений.
- Силиконовые лямки.
Не стоит демонстрировать силиконовые лямки, лучше подобрать бюстгальтер без бретелей или приобрести белье, меняющее расположение лямок.
- Белое белье под белую одежду.
Белый на белый усиливает яркость, и бюстгальтер выделяется под блузкой. Такое сочетание выглядит акцентно. Особенно, если белье с кружевами.
Напомним, чтобы образ выглядел "дорого", нужно обращать внимание на детали. О том, какие привычки убивают ваш стиль, — смотрите в предыдущем материале "Телеграфа".
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