7 самых частых ошибок стиля, которые испортят любой образ (фото)

Такие ошибки выдают отсутствие вкуса

Даже если вы следите за всеми модными тенденциями – это еще не значит, что вы будете выглядеть на все 100%. Умение сочетать вещи – залог того, чтобы создать идеальный для себя стильный лук. Ранее мы писали о 10 признаках, которые удешевляют ваш аутфит.

Персональный стилист Майя Кривобокова в Инстаграме перечислила самые частые оплошности, которых можно избежать. Также модный эксперт на примерах показала как надо делать, а как не стоит.

Главные ошибки в стиле: топ-7

Кожаные леггинсы и высокий каблук.

Провокационные леггинсы само по себе акцент. Не стоит дополнять их шпилькой. Это не стильно. Челси подойдут гораздо лучше.

Кожаные леггинсы и высокий каблук - ошибка №1

Обтягивающая одежда.

Сильно облегающая одежда без повода — моветон. Между одеждой и телом должен быть воздух. Исключением может быть вечеринка, но и здесь стоит выбрать более плотную ткань.

Обтягивающая одежда - ошибка №2

Читайте также: Категория Мода С какими цветами лучше сочетать серый в одежде: топ-8 удачных идей Вы наверняка будете выглядеть превосходно, если добавите к серым вещам яркие акценты

Выделяющееся белье.

Будьте бдительны в этом вопросе. Это всегда выглядит очень плохо. Как правило, такие оплошности всегда идут в паре с обтягивающей одеждой. В этом случае — только бесшовное.

Выделяющееся белье - ошибка №3

Черное белье под белой одеждой.

Черное белье с белой одеждой всегда выглядит неряшливо. Так носить не стоит. В лучшем случае можно заменить на топ.

Черное белье под белой одеждой - ошибка №4

Бретели лифа.

Одна из самых ярких ошибок. Никогда так не делайте. Нижнее белье должно быть нижним. Исключительно под одеждой, без исключений.

Бретели лифа - ошибка №5

Силиконовые лямки.

Не стоит демонстрировать силиконовые лямки, лучше подобрать бюстгальтер без бретелей или приобрести белье, меняющее расположение лямок.

Силиконовые лямки - ошибка №6

Белое белье под белую одежду.

Белый на белый усиливает яркость, и бюстгальтер выделяется под блузкой. Такое сочетание выглядит акцентно. Особенно, если белье с кружевами.

Белое белье под белую одежду - ошибка №7

Напомним, чтобы образ выглядел "дорого", нужно обращать внимание на детали. О том, какие привычки убивают ваш стиль, — смотрите в предыдущем материале "Телеграфа".