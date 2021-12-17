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7 самых частых ошибок стиля, которые испортят любой образ (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Многие женщины стремятся выглядеть модно и современно Новость обновлена 17 декабря 2021, 13:06
Многие женщины стремятся выглядеть модно и современно

Такие ошибки выдают отсутствие вкуса

Даже если вы следите за всеми модными тенденциями – это еще не значит, что вы будете выглядеть на все 100%. Умение сочетать вещи – залог того, чтобы создать идеальный для себя стильный лук. Ранее мы писали о 10 признаках, которые удешевляют ваш аутфит.

Персональный стилист Майя Кривобокова в Инстаграме перечислила самые частые оплошности, которых можно избежать. Также модный эксперт на примерах показала как надо делать, а как не стоит.

Главные ошибки в стиле: топ-7

  • Кожаные леггинсы и высокий каблук.

Провокационные леггинсы само по себе акцент. Не стоит дополнять их шпилькой. Это не стильно. Челси подойдут гораздо лучше.

Кожаные леггинсы и высокий каблук - ошибка №1
Кожаные леггинсы и высокий каблук - ошибка №1
  • Обтягивающая одежда.

Сильно облегающая одежда без повода — моветон. Между одеждой и телом должен быть воздух. Исключением может быть вечеринка, но и здесь стоит выбрать более плотную ткань.

Обтягивающая одежда - ошибка №2
Обтягивающая одежда - ошибка №2
  • Выделяющееся белье.

Будьте бдительны в этом вопросе. Это всегда выглядит очень плохо. Как правило, такие оплошности всегда идут в паре с обтягивающей одеждой. В этом случае — только бесшовное.

Выделяющееся белье - ошибка №3
Выделяющееся белье - ошибка №3
  • Черное белье под белой одеждой.

Черное белье с белой одеждой всегда выглядит неряшливо. Так носить не стоит. В лучшем случае можно заменить на топ.

Черное белье под белой одеждой - ошибка №4
Черное белье под белой одеждой - ошибка №4
  • Бретели лифа.

Одна из самых ярких ошибок. Никогда так не делайте. Нижнее белье должно быть нижним. Исключительно под одеждой, без исключений.

Бретели лифа - ошибка №5
Бретели лифа - ошибка №5
  • Силиконовые лямки.

Не стоит демонстрировать силиконовые лямки, лучше подобрать бюстгальтер без бретелей или приобрести белье, меняющее расположение лямок.

Силиконовые лямки - ошибка №6
Силиконовые лямки - ошибка №6
  • Белое белье под белую одежду.

Белый на белый усиливает яркость, и бюстгальтер выделяется под блузкой. Такое сочетание выглядит акцентно. Особенно, если белье с кружевами.

Белое белье под белую одежду - ошибка №7
Белое белье под белую одежду - ошибка №7

Напомним, чтобы образ выглядел "дорого", нужно обращать внимание на детали. О том, какие привычки убивают ваш стиль, — смотрите в предыдущем материале "Телеграфа".

Теги:
#Мода #Стиль #Стилисты #Мода 2022
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