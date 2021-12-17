Дутые ботинки – хит этой зимы: с чем их носить, чтобы выглядеть стильно (фото)

Дутые ботинки не только модные, но и очень удобные

В течение длительного времени дутые сапоги были в списке антитрендов. Но мода, как известно, циклична и зимой 2021/2022 эта обувь стала хитом сезона. Теперь дутые сапоги можно увидеть на показах мод, а также на самых стильных девушках в мире.

Дутые сапоги стали возвращаться в моду несколько лет назад, но в конце 2021 года французский модельер Николя Жескьер включил их в последнюю коллекцию для Louis Vuitton. Ведь именно сейчас стиль нулевых становится все более актуальным – вместе с кроп-топами и джинсами с низкой посадкой возвращаются и известные для многих "дутики".

Модный эксперт Ольга, которая ведет в Instagram блог о стиле под никнеймом stilnodostupno, создала подборку, которая поможет понять, с какой одеждой лучше всего сочетаются дутые сапоги.

Стилист также обращает внимание на то, что с такой обувью, все остальные составляющие образа также должны быть трендовыми. Исключение может составить базовая одежда.

С какой одеждой сочетать дутые ботинки

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