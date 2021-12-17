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Антитренды нарядов на Новый год 2022: фасоны платьев, о которых давно пора позабыть (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Такие наряды не стоят вашего внимания
Такие наряды не стоят вашего внимания

Эта подборка с неактуальными праздничными образами поможет вам не ошибиться в выборе наряда на Новый год. 

Близится Новый 2022 год, а это значит, что пора отправляться по магазинам, чтобы подобрать себе стильный праздничный наряд, в котором вы будете встречать Черного Водяного Тигра — хозяина наступающего года. О самых трендовых вариантах мы уже рассказывали ранее, а теперь пришло время поговорить о том, "как не надо", а точнее, какие платья не стоит надевать на Новый год, ведь они уже устарели. 

Стилист Самал Молдыбаева в своем блоге в Инстаграм streetstyle_looks_ предложила подписчикам рассмотреть варианты нарядов, которые точно не стоит покупать для приближающихся праздников. 

Стилист отмечает, что даже если платье продается в новой коллекции, морально оно может давно устареть. Также она добавила, что бандажные платья, платья из гипюра "в облипку", атласные модели в цветочек и модели маллет (сзади юбка длинная, спереди до колен) давно пора оставить в покое.

Платья на Новый год 2022, которые уже вышли из моды

  • Короткие платья по фигуре с удлиненным кружевом/сеткой сверху
  • Платья и юбки с баской. 
  • Платья бэби-долл с расклешенной юбкой.
  • Утягивающие бандажные платья.
  • Юбки-пачки.
  • Платья с кружевными вставками. 
  • Комбинезоны, которые полностью облегают. 

Ранее "Телеграф" рассказывал, о каких трендах стоит забыть в 2022 году.

Теги:
#Мода #Стиль #Новый год #Платья
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