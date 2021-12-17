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Такие модели уже не модные: теплые перчатки и варежки, с которыми лучше попрощаться зимой 2022 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Модные фасоны и модели варежок и перчаток для женщин
Модные фасоны и модели варежок и перчаток для женщин

Чтобы немодные перчатки не испортили ваш образ, нужно быть в курсе и трендовых аксессуаров.

Чтобы выглядеть зимой стильно и модно, недостаточно правильно подобрать верхнюю одежду, будь то трендовый пуховик или стильная шуба. Важно также обращать внимание и на теплые зимние аксессуары. Мы уже рассказывали о трендовых шапках нового зимнего сезона, а теперь пора поговорить о перчатках и варежках. Не только голову нужно держать в тепле, но и руки. 

Стилист Баканова Елена, которая в Инстаграме ведет блог о моде под ником lenab.style, поделилась со своими подписчиками главными антитрендами перчаток и варежек, а также рассказала о стильных вариантах, которые защитят руки от морозов зимой. 

Стилист отмечает, что в модные тенденции варежек и перчаток максимально просты: нужно отказаться от излишнего декора (не стоит забывать девиз 2022 года — "Чем проще, тем лучше") и отдать различные вязаные перчатки детям. А взрослым лучше обратить внимание на такие модели как: дутые перчатки, кожаные или замшевые модели, или варежки из шерсти. 

Варежки и перчатки на зиму 2022: что модно, а что нет

Перчатки с декором - отправляем в мусор
Перчатки с декором - отправляем в мусор
Трикотажные перчатки только испортят ваш образ
Трикотажные перчатки только испортят ваш образ
Трикотажные перчатли лучше заменить на кожаные или замшевые
Трикотажные перчатли лучше заменить на кожаные или замшевые
Зимой 2022 тканевыми могут быть только варежки
Зимой 2022 тканевыми могут быть только варежки
Перчатки-дутики отличный вариант для активного отдыха
Перчатки-дутики отличный вариант для активного отдыха

Ранее "Телеграф" уже рассказывал, каких антитрендов в одежде обязательно нужно избегать, а также о том, какие пуховики уже вышли из моды. Также мы писали о том, какие шапки лучше не носить в зимнем сезоне 2021/2022, ведь они уже стали антитрендом.

Теги:
#Мода #Стиль #Перчатки #Варежки
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