Такие модели уже не модные: теплые перчатки и варежки, с которыми лучше попрощаться зимой 2022 (фото)

Чтобы немодные перчатки не испортили ваш образ, нужно быть в курсе и трендовых аксессуаров.

Чтобы выглядеть зимой стильно и модно, недостаточно правильно подобрать верхнюю одежду, будь то трендовый пуховик или стильная шуба. Важно также обращать внимание и на теплые зимние аксессуары. Мы уже рассказывали о трендовых шапках нового зимнего сезона, а теперь пора поговорить о перчатках и варежках. Не только голову нужно держать в тепле, но и руки.

Стилист Баканова Елена, которая в Инстаграме ведет блог о моде под ником lenab.style, поделилась со своими подписчиками главными антитрендами перчаток и варежек, а также рассказала о стильных вариантах, которые защитят руки от морозов зимой.

Стилист отмечает, что в модные тенденции варежек и перчаток максимально просты: нужно отказаться от излишнего декора (не стоит забывать девиз 2022 года — "Чем проще, тем лучше") и отдать различные вязаные перчатки детям. А взрослым лучше обратить внимание на такие модели как: дутые перчатки, кожаные или замшевые модели, или варежки из шерсти.

Варежки и перчатки на зиму 2022: что модно, а что нет

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Трикотажные перчатли лучше заменить на кожаные или замшевые

Зимой 2022 тканевыми могут быть только варежки

Перчатки-дутики отличный вариант для активного отдыха

Ранее "Телеграф" уже рассказывал, каких антитрендов в одежде обязательно нужно избегать, а также о том, какие пуховики уже вышли из моды. Также мы писали о том, какие шапки лучше не носить в зимнем сезоне 2021/2022, ведь они уже стали антитрендом.