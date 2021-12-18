Как стильно носить юбку: 7 модных образов, которые сделают из вас "конфетку" (фото)

Эти луки легко повторяемые

Юбка является беспроигрышным решением практически для любого случая. Она всегда на пике популярности, ведь она универсальна, способна легко вписаться в любой образ. Юбку можно носить как летом, так и зимой, главное знать с чем комбинировать, чтобы всегда оставаться стильной.

В построении образа с юбкой главное найти удачную сочетаемость с плечевым изделием и обувью по фактуре и цвету. И, конечно же, подобрать колготки, отмечает стилист Татьяна Базлова в Инстаграме.

Топ-7 рекомендаций по образам с юбкой от модного эксперта: фото

Цветную юбку можно обыграть поясным изделием и близкими по цвету сапогами. Также дополнить образ можно коричневыми колготками.

С базовой мини юбкой можно надеть акцентный пиджак. Чтобы образ смотрелся гармоничным, юбка должна быть чуть длиннее, чем он. Либо можно выбрать укороченный вариант пиджака.

Если вы составили total black комплект, но он кажется скучным, его разнообразят колготки с принтом. Если сложно, то выбирайте самый универсальный вариант — колготки в горошек.

Монохром — всегда работающий прием, помогающий в создании гармоничного лука. Подберите к юбке водолазку, рубашку или джемпер такого же цвета. Можно добавить украшения на шею.

Берите на заметку такие красивые цветовые сочетания. Ко всем вариантам подойдут также бежевые, коричневые, рыжие и бордовые сапоги.

По возможности, приобретайте юбку с пиджаком или жакетом, если они идут комплектом. Это готовый вариант, к которому надо добавить лишь первый слой (водолазка, майка) и сапоги (можно также армейские ботинки или челси).

В создании более нежного образа помогут светлая юбка и уютный трикотажный верх (джемпер, свитер или короткий кардиган).

Добавим, что зима — это не повод отказываться от модных и красивых вещей. Даже юбку можно подобрать такую, которая согреет в холодную пору. Как быть стильной и не мерзнуть — смотрите в нашем материале.