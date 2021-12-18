Высокий пучок и голливудские волны: трендовые прически, которые подойдут на праздники (фото)

Праздничные дни приближаются

Праздник для каждой представительницы прекрасного пола является лишним поводом выглядеть шикарно, а прическа – это неотъемлемый атрибут сногсшибательного образа. Если у вас нет времени и возможности посетить парикмахера, сделать стильную прическу можно и своими руками. Главное сверяться с лунным календарем стрижек, который ранее был опубликован "Телеграфом" на декабрь.

Стилист Ольга с ником stilnodostupno в Инстаграме назвала главные тренды причесок 2022 года, которые подойдут не только для праздничного случая и образа.

Трендовые прически 2022: фото

Как отмечает модный эксперт, не уходит в забытье эффект мокрых волос, а также низкий хвост, легкие и голливудские волны, высокий пучок и низкий с локонами у лица. Также интересным вариантом будет украсить волосы каким-нибудь украшением. В данном случае, сохраняет за собой популярность украшение в виде нитей из страз.

Напомним, что для встречи Нового года в своем образе запрещено использовать животные принты и натуральный мех. Это отпугнет зодиакального Тигра, который будет господствовать весь следующий год.