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Высокий пучок и голливудские волны: трендовые прически, которые подойдут на праздники (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Стилист назвала модные прически 2022 года Новость обновлена 18 декабря 2021, 13:47
Стилист назвала модные прически 2022 года

Праздничные дни приближаются

Праздник для каждой представительницы прекрасного пола является лишним поводом выглядеть шикарно, а прическа – это неотъемлемый атрибут сногсшибательного образа. Если у вас нет времени и возможности посетить парикмахера, сделать стильную прическу можно и своими руками. Главное сверяться с лунным календарем стрижек, который ранее был опубликован "Телеграфом" на декабрь.

Стилист Ольга с ником stilnodostupno в Инстаграме назвала главные тренды причесок 2022 года, которые подойдут не только для праздничного случая и образа.

Трендовые прически 2022: фото

Как отмечает модный эксперт, не уходит в забытье эффект мокрых волос, а также низкий хвост, легкие и голливудские волны, высокий пучок и низкий с локонами у лица. Также интересным вариантом будет украсить волосы каким-нибудь украшением. В данном случае, сохраняет за собой популярность украшение в виде нитей из страз.

Напомним, что для встречи Нового года в своем образе запрещено использовать животные принты и натуральный мех. Это отпугнет зодиакального Тигра, который будет господствовать весь следующий год.

Теги:
#Прически #Стиль #Мода 2022
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