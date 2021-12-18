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Эти 5 фатальных ошибок превратят вас в модного аутсайдера: фото

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Стилист назвала 5 ошибок в стиле, о которых пора знать современным модницам Новость обновлена 18 декабря 2021, 16:16
Стилист назвала 5 ошибок в стиле, о которых пора знать современным модницам

Самое время избавиться от старых трендов в пользу новых

Этот год постепенно подходит к своему завершению, и теперь стилисты и модные критики начали стремительно обновлять списки трендов и антитрендов следующего года. Хотя мир уже избавился от строгих рамок, нам все еще указывают на то, что нам можно носить, а что нет.

Модный эксперт Майя Кривобокова назвала пять ошибок в стиле, которые уже сейчас могут сделать из вас "провинциалку".

Источник: Инстаграм.

5 главных ошибок, которые испортят ваш образ: фото

  • Тонкий контрастный ремень

Во всех случаях перенесет вас в прошлое. Современные ремни выглядят шире. Исключением может быть очень тонкий лаконичный ремень, как интересное стилистическое решение.

  • Внешняя молния

Практически в 100% случаях видимая молния портит изделие и выглядит дешево. Всегда лучше выбрать лаконичную и незаметную молнию.

  • Излишний декор на одежде

Стразы, пайетки, жемчуг, аппликации. Лишний декор на одежде смотрится плохо, особенно на трикотаже. В этом сезоне, в частности на Новый год, все это допустимо. Но лишь целым полотном, а не акцентом на ткани.

  • Отсутствие пространства для нижнего слоя

Джинсовую или кожаную куртку, пуховик, кардиган, жакет — выбираем максимально свободного кроя. Это может быть не только оверсайз, так как не всем близка эстетика. Но пространство для нижнего слоя оставляем обязательно.

  • Камни, металлический блеск на обуви

Излишний декор, особенно в большом количестве — это чаще провал. В сочетании с неактуальной, устаревшей моделью обуви это особенно заметно. Хотите привлечь внимание — отдайте предпочтение лого.

Ранее Майя Кривобокова рассказала о стильных промахах, которые представительницам прекрасного пола недопустимо повторять в следующем году.

Теги:
#Мода #Стиль #Мода 2022
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