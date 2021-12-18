Эти 5 фатальных ошибок превратят вас в модного аутсайдера: фото
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Самое время избавиться от старых трендов в пользу новых
Этот год постепенно подходит к своему завершению, и теперь стилисты и модные критики начали стремительно обновлять списки трендов и антитрендов следующего года. Хотя мир уже избавился от строгих рамок, нам все еще указывают на то, что нам можно носить, а что нет.
Модный эксперт Майя Кривобокова назвала пять ошибок в стиле, которые уже сейчас могут сделать из вас "провинциалку".
Источник: Инстаграм.
5 главных ошибок, которые испортят ваш образ: фото
- Тонкий контрастный ремень
Во всех случаях перенесет вас в прошлое. Современные ремни выглядят шире. Исключением может быть очень тонкий лаконичный ремень, как интересное стилистическое решение.
- Внешняя молния
Практически в 100% случаях видимая молния портит изделие и выглядит дешево. Всегда лучше выбрать лаконичную и незаметную молнию.
- Излишний декор на одежде
Стразы, пайетки, жемчуг, аппликации. Лишний декор на одежде смотрится плохо, особенно на трикотаже. В этом сезоне, в частности на Новый год, все это допустимо. Но лишь целым полотном, а не акцентом на ткани.
- Отсутствие пространства для нижнего слоя
Джинсовую или кожаную куртку, пуховик, кардиган, жакет — выбираем максимально свободного кроя. Это может быть не только оверсайз, так как не всем близка эстетика. Но пространство для нижнего слоя оставляем обязательно.
- Камни, металлический блеск на обуви
Излишний декор, особенно в большом количестве — это чаще провал. В сочетании с неактуальной, устаревшей моделью обуви это особенно заметно. Хотите привлечь внимание — отдайте предпочтение лого.
Ранее Майя Кривобокова рассказала о стильных промахах, которые представительницам прекрасного пола недопустимо повторять в следующем году.
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