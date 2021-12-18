Эти 5 фатальных ошибок превратят вас в модного аутсайдера: фото

Самое время избавиться от старых трендов в пользу новых

Этот год постепенно подходит к своему завершению, и теперь стилисты и модные критики начали стремительно обновлять списки трендов и антитрендов следующего года. Хотя мир уже избавился от строгих рамок, нам все еще указывают на то, что нам можно носить, а что нет.

Модный эксперт Майя Кривобокова назвала пять ошибок в стиле, которые уже сейчас могут сделать из вас "провинциалку".

Источник: Инстаграм.

5 главных ошибок, которые испортят ваш образ: фото

Тонкий контрастный ремень

Во всех случаях перенесет вас в прошлое. Современные ремни выглядят шире. Исключением может быть очень тонкий лаконичный ремень, как интересное стилистическое решение.

Внешняя молния

Практически в 100% случаях видимая молния портит изделие и выглядит дешево. Всегда лучше выбрать лаконичную и незаметную молнию.

Излишний декор на одежде

Стразы, пайетки, жемчуг, аппликации. Лишний декор на одежде смотрится плохо, особенно на трикотаже. В этом сезоне, в частности на Новый год, все это допустимо. Но лишь целым полотном, а не акцентом на ткани.

Отсутствие пространства для нижнего слоя

Джинсовую или кожаную куртку, пуховик, кардиган, жакет — выбираем максимально свободного кроя. Это может быть не только оверсайз, так как не всем близка эстетика. Но пространство для нижнего слоя оставляем обязательно.

Камни, металлический блеск на обуви

Излишний декор, особенно в большом количестве — это чаще провал. В сочетании с неактуальной, устаревшей моделью обуви это особенно заметно. Хотите привлечь внимание — отдайте предпочтение лого.

Ранее Майя Кривобокова рассказала о стильных промахах, которые представительницам прекрасного пола недопустимо повторять в следующем году.