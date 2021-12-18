Должны быть у каждой девушки: как правильно носить и с чем сочетать черные колготы (фото)

Черные матовые колготки разной плотности — это самый безопасный и носибельный вариант зимой.

Мы живем в таком климатическом поясе, где 9 месяцев в году достаточно прохладно для того, чтобы выходить на улицу с голыми ногами. С одной стороны, решение очень простое — нужно носить штаны, но что делать девушками, которые любят носить платья и юбки даже зимой. Это значит, что нужно учиться правильно сочетать и комбинировать колготы с другими вещами из своего гардероба.

Основательница украинского бренда UMM Юлия Мезина у себя в Инстаграм рассказала о том, какие колготы должны быть в гардеробе у каждой девушки, а также и поведала о самых распространенных ошибках при их ношении.

"Черные колготки как маленькое черное платье — должны быть у каждой девушки" — отмечает Юлия, добавляя, что мнение, что телесные колготы будут уместны всегда — ошибочное. Чтобы телесные колготы выглядели аккуратно и уместно, они должны идеально совпадать с тоном кожи, иначе это выглядит нелепо.

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В сезоне 2021-2022 актуальны плотные матовые колготки светлых оттенков, однако носить их надо очень аккуратно. Если вы боитесь, что будете выглядеть полнее, лучше отказаться от таких вариантов сразу. Если без колгот никак не обойтись, то стоит обратить внимание на черные. Несмотря на то, что черные колготы универсальны, стоит помнить, что есть ряд случаев, когда и они могут испортить весь образ.

Ошибки при ношении черных колгот:

Плотные черные колготы выглядят очень странно в сочетании с открытыми плечами и голыми руками.

В таком образе, вы будете иметь визуально тяжелый низ

Черные плотные колготки плохо сочетаются со светлой обувью.

Ноги в таком образе будут выглядеть полнее и короче

В 2021-2022 годах сочетание черных колгот с короткими джинсовыми шортами выглядит вульгарно и старомодно.

Если очень хочется похвастать стройными ножками, выбирайте шорты из твида, костюмной ткани или кожи

Никаких летящих и тонких тканей с плотными колготками.

Руководствуйтесь правилом, чем теплее образ, тем более плотными должны быть колготы

От колготок с узором стоит также отказаться.

Колготы призваны незаметно подчеркивать образ, а не расставлять акценты.

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