Снимите это немедленно: 7 меховых шуб, которые нужно поскорее выбросить (фото)

Чтобы выглядеть зимой стильно, нужно следить за модой и иметь в своем гардеробе актуальные вещи.

На дворе зима, понемногу наступают морозы, и хоть снегом пока нас пора не радует, все равно пора доставать из шкафов теплые зимние вещи. Если одни модницы в холодную пору выбирают пуховики, об антитрендах которых мы писали ранее, то часть девушек остаются верны шубам, о стильных моделях которых мы также уже писали.

Имидж коуч Ирина Катыхина на своей странице в Инстаграм рассказала, какие меховые изделия уже не актуальны в новом зимнем сезоне 2021/2022 года. С шубами этих фасонов лучше распрощаться раз и навсегда.

Стилист отмечает, что прежде чем выбрасывать свою шубу, нужно убедиться, что она неактуальна. Шубы с этой подборки сделают из их владелицы тетку из 90-х и нулевых, поэтому с ними точно нужно прощаться.

Меховые антитренды зимы 2022

"Гусеничка".

Меховые жилетки такого кроя тоже не актуальны.

"Автоледи". Дамы, которые перемещаются на авто, вспотеют в такой шубке. А леди, которые без авто — рискуют отморозить себе что-то пониже спины.

"Снегурочка". Шубка белого цвета с меховой опушкой на рукавах, подоле и капюшоне подходит лишь для того, что блистать перед детками в образе Снегурочки.

Шубы с пуговицами со стразами и перламутром.

"Колобок". Шуба с объемным капюшоном, богато украшенным пышным мехом нарушает пропорции и делает образ смешным.

"Аляповатая" Шуба может быть либо максимально лаконичного оттенка, либо креативной расцветки. Но если ваша шуба косит под какого-то зверька, то ей не место на ваших плечах.

Шуба-гибрид. Шуба с кожаными вставками. Чаще всего такая модель вызывает недоумение и страшные догадки на тему того, кто и как ободрал мех.

Ранее "Телеграф" уже рассказывал, каких антитрендов в одежде обязательно нужно избегать, а также о том, какие шапки лучше не носить в зимнем сезоне 2021/2022, ведь они уже стали антитрендом.