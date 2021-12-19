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Снимите это немедленно: 7 меховых шуб, которые нужно поскорее выбросить (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Меховые антитренды зимы 2022
Меховые антитренды зимы 2022

Чтобы выглядеть зимой стильно, нужно следить за модой и иметь в своем гардеробе актуальные вещи. 

На дворе зима, понемногу наступают морозы, и хоть снегом пока нас пора не радует, все равно пора доставать из шкафов теплые зимние вещи. Если одни модницы в холодную пору выбирают пуховики, об антитрендах которых мы писали ранее, то часть девушек остаются верны шубам, о стильных моделях которых мы также уже писали. 

Имидж коуч Ирина Катыхина на своей странице в Инстаграм рассказала, какие меховые изделия уже не актуальны в новом зимнем сезоне 2021/2022 года. С шубами этих фасонов лучше распрощаться раз и навсегда. 

Стилист отмечает, что прежде чем выбрасывать свою шубу, нужно убедиться, что она неактуальна. Шубы с этой подборки сделают из их владелицы тетку из 90-х и нулевых, поэтому с ними точно нужно прощаться. 

Меховые антитренды зимы 2022

  • "Гусеничка". 
Меховые жилетки такого кроя тоже не актуальны.
Меховые жилетки такого кроя тоже не актуальны.
  • "Автоледи". Дамы, которые перемещаются на авто, вспотеют в такой шубке. А леди, которые без авто — рискуют отморозить себе что-то пониже спины.
  • "Снегурочка". Шубка белого цвета с меховой опушкой на рукавах, подоле и капюшоне подходит лишь для того, что блистать перед детками в образе Снегурочки.
  • Шубы с пуговицами со стразами и перламутром
  • "Колобок". Шуба с объемным капюшоном, богато украшенным пышным мехом нарушает пропорции и делает образ смешным.
  • "Аляповатая" Шуба может быть либо максимально лаконичного оттенка, либо креативной расцветки. Но если ваша шуба косит под какого-то зверька, то ей не место на ваших плечах.
  • Шуба-гибрид. Шуба с кожаными вставками. Чаще всего такая модель вызывает недоумение и страшные догадки на тему того, кто и как ободрал мех.

Ранее "Телеграф" уже рассказывал, каких антитрендов в одежде обязательно нужно избегать, а также о том, какие шапки лучше не носить в зимнем сезоне 2021/2022, ведь они уже стали антитрендом.

Теги:
#Мода #Стиль #Зимняя мода #Антитренд #Шубы
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