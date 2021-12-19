Снимите это немедленно: 7 меховых шуб, которые нужно поскорее выбросить (фото)
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Чтобы выглядеть зимой стильно, нужно следить за модой и иметь в своем гардеробе актуальные вещи.
На дворе зима, понемногу наступают морозы, и хоть снегом пока нас пора не радует, все равно пора доставать из шкафов теплые зимние вещи. Если одни модницы в холодную пору выбирают пуховики, об антитрендах которых мы писали ранее, то часть девушек остаются верны шубам, о стильных моделях которых мы также уже писали.
Имидж коуч Ирина Катыхина на своей странице в Инстаграм рассказала, какие меховые изделия уже не актуальны в новом зимнем сезоне 2021/2022 года. С шубами этих фасонов лучше распрощаться раз и навсегда.
Стилист отмечает, что прежде чем выбрасывать свою шубу, нужно убедиться, что она неактуальна. Шубы с этой подборки сделают из их владелицы тетку из 90-х и нулевых, поэтому с ними точно нужно прощаться.
Меховые антитренды зимы 2022
- "Гусеничка".
- "Автоледи". Дамы, которые перемещаются на авто, вспотеют в такой шубке. А леди, которые без авто — рискуют отморозить себе что-то пониже спины.
- "Снегурочка". Шубка белого цвета с меховой опушкой на рукавах, подоле и капюшоне подходит лишь для того, что блистать перед детками в образе Снегурочки.
- Шубы с пуговицами со стразами и перламутром.
- "Колобок". Шуба с объемным капюшоном, богато украшенным пышным мехом нарушает пропорции и делает образ смешным.
- "Аляповатая" Шуба может быть либо максимально лаконичного оттенка, либо креативной расцветки. Но если ваша шуба косит под какого-то зверька, то ей не место на ваших плечах.
- Шуба-гибрид. Шуба с кожаными вставками. Чаще всего такая модель вызывает недоумение и страшные догадки на тему того, кто и как ободрал мех.
Ранее "Телеграф" уже рассказывал, каких антитрендов в одежде обязательно нужно избегать, а также о том, какие шапки лучше не носить в зимнем сезоне 2021/2022, ведь они уже стали антитрендом.
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