Топ-6 ошибок в образах зимой-2022: как их исправить

Стилист перечислила элементарные ошибки в стиле, избегая которых вы будете выглядеть красиво этой зимой

Подбирая одежду для зимнего образа, мы часто делаем ошибки. Например, стилисты рассказали, какие перчатки в этом сезоне испортят внешний вид, а какие – позволят быть в тренде. Существует еще много на первый взгляд незначительных деталей, от которых стоит отказаться, чтобы хорошо выглядеть.

О том, как не стоит сочетать одежду и что стоит выбросить со своего гардероба, на своей странице в Instagram рассказала стилист Татьяна Базловая.

Узкие сапоги или ботфорты с чулочным голенищем поверх скинни или плотных леггинсов

Ботфорты с узким голенищем лучше носить в комбинации с колготками, либо совсем тонкими леггинсами. Здесь главное избежать эффекта «перетянутых ног».

Голая щиколотка в теплом образе

Закрываем щиколотку носком, либо выбивки более длинные брюки/джинсы.

Телесные или черные колготки под черные сапоги

Помимо черных и телесных колготок можно также использовать коричневые, мокко, цветные, либо с принтом.

Использование в образах неактуальной или устаревшей одежды

Сделайте разбор гардероба, чтобы почистить его от устаревших вещей.

Комплект акцентных шапки, шарфа и перчаток с богатым декором

Вместо богато декорированного гарнитура подберите базовый комплект, можно из разных магазинов. А если вы хотите, например, акцентную шапку, то пусть ее акцентность будет выражаться в цвете, фактуре или материале, но не в стразах и бусинах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие ошибки в стиле сделают ужасным любой образ.