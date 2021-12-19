Просто и стильно: 10 лучших образов с трикотажной одеждой

Трикотаж позволит одеваться тепло и выглядеть красиво

Трендом зимы 2022 года стали дутые ботинки, в которых вы точно не замерзнете. Дополнить такую обувь можно трикотажной одеждой, которая также ворвалась на вершину модных рейтингов в этом сезоне.

Стилист Оксана, которая ведет модный блог в Instagram под никнеймом less_is_best_fashion, рассказала о лучших сочетаниях трикотажной одежды.

Что выбрать зимой-2022

По словам модного эксперта, в нынешнем сезоне стоит выбирать трикотаж с интересными трендовыми деталями. Ставку можно сделать на такие вещи:

лыжные свитера с воротником на молнии;

воротники поло все также актуальны и перешли в базу;

трикотаж в рубчик;

объемные свитера с плетением «косы» тоже стали трендом сезона, а стиль apres-ski этой зимой популярен и в городе;

свободные свитера с широкими рукавами и манжетами, а также с разрезами по бокам (в стиле Toteme и Khaite);

полоска – главный тренд сезона с подачи бренда Toteme. Фасон – оверсайз.

Лучшие сочетания в одежде зимой-2022

Трикотаж и кожа

Самое простое и самое эффектное сочетание трикотажных свитеров.

Удлиненный объемный свитер и леггинсы

Комфортная формула этого сезона. Из обуви стоит выбрать жокейские сапоги или грубые ботинки, челси. Правило баланса соблюдено – объемный верх и облегающий низ.

Легкое платье или юбка миди и объемный свитер или кардиган

Отлично подойдет бельевое платье или юбка. За счет разницы фактур образ смотрится интересно и женственно.

Трикотажные комплекты

Сеты с современными трикотажными юбками или брюками сделают образы максимально комфортными. Можно носить с утепленными пальто, добавляя структурированности образу.

Стильные кардиганы

Кардиганы стоит носить на голое тело, оставляя не застегнутыми нижние пуговички. Тонкие приталенные кардиганы стоит заправлять.

Футболка или рубашка под джемпер

Небольшой нюанс в образе, который отлично работает. Футболку стоит надевать нижним слоем – неплохо, если ее будет немного видно сверху и внизу из-под джемпера.

Свитер и брюки в мужском стиле

Сочетание свободных брюк и свитера – трендовая формула. Стоит отдать предпочтение не очень объемному свитеру, так как объем будет внизу. Трикотаж лучше частично заправить в районе талии. Замечательно такое сочетание будет выглядеть с кроссовками или кедами, если позволяет погода.

Трикотаж в образах в светлых оттенках

Белые джинсы зимой смотрятся очень эффектно. Стоит сочетать свитера светлых оттенков со светлым низом. Можно использовать эффект повторения цвета трикотажа и обуви.

Интересные стилевые сочетания

Сочетание интересных стилей может значительно освежить ваш образ. Например, лыжные свитера с молнией отлично смотрятся с пиджаками, женственные кардиганы можно дополнить грубой обувью и кожаными брюками, а косички вписать в строгие минималистичные образы.

Современная обувь

Обувь очень важна в каждом образе – она способна добавить стиля или свести все старания на нет. Если выбрать в ваши образы стильную обувь сезона, ваш внешний вид заиграет по-новому.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как стильно носить юбку в этом сезоне.