Просто и стильно: 10 лучших образов с трикотажной одеждой
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Трикотаж позволит одеваться тепло и выглядеть красиво
Трендом зимы 2022 года стали дутые ботинки, в которых вы точно не замерзнете. Дополнить такую обувь можно трикотажной одеждой, которая также ворвалась на вершину модных рейтингов в этом сезоне.
Стилист Оксана, которая ведет модный блог в Instagram под никнеймом less_is_best_fashion, рассказала о лучших сочетаниях трикотажной одежды.
Что выбрать зимой-2022
По словам модного эксперта, в нынешнем сезоне стоит выбирать трикотаж с интересными трендовыми деталями. Ставку можно сделать на такие вещи:
- лыжные свитера с воротником на молнии;
- воротники поло все также актуальны и перешли в базу;
- трикотаж в рубчик;
- объемные свитера с плетением «косы» тоже стали трендом сезона, а стиль apres-ski этой зимой популярен и в городе;
- свободные свитера с широкими рукавами и манжетами, а также с разрезами по бокам (в стиле Toteme и Khaite);
- полоска – главный тренд сезона с подачи бренда Toteme. Фасон – оверсайз.
Лучшие сочетания в одежде зимой-2022
Трикотаж и кожа
Самое простое и самое эффектное сочетание трикотажных свитеров.
Удлиненный объемный свитер и леггинсы
Комфортная формула этого сезона. Из обуви стоит выбрать жокейские сапоги или грубые ботинки, челси. Правило баланса соблюдено – объемный верх и облегающий низ.
Легкое платье или юбка миди и объемный свитер или кардиган
Отлично подойдет бельевое платье или юбка. За счет разницы фактур образ смотрится интересно и женственно.
Трикотажные комплекты
Сеты с современными трикотажными юбками или брюками сделают образы максимально комфортными. Можно носить с утепленными пальто, добавляя структурированности образу.
Стильные кардиганы
Кардиганы стоит носить на голое тело, оставляя не застегнутыми нижние пуговички. Тонкие приталенные кардиганы стоит заправлять.
Футболка или рубашка под джемпер
Небольшой нюанс в образе, который отлично работает. Футболку стоит надевать нижним слоем – неплохо, если ее будет немного видно сверху и внизу из-под джемпера.
Свитер и брюки в мужском стиле
Сочетание свободных брюк и свитера – трендовая формула. Стоит отдать предпочтение не очень объемному свитеру, так как объем будет внизу. Трикотаж лучше частично заправить в районе талии. Замечательно такое сочетание будет выглядеть с кроссовками или кедами, если позволяет погода.
Трикотаж в образах в светлых оттенках
Белые джинсы зимой смотрятся очень эффектно. Стоит сочетать свитера светлых оттенков со светлым низом. Можно использовать эффект повторения цвета трикотажа и обуви.
Интересные стилевые сочетания
Сочетание интересных стилей может значительно освежить ваш образ. Например, лыжные свитера с молнией отлично смотрятся с пиджаками, женственные кардиганы можно дополнить грубой обувью и кожаными брюками, а косички вписать в строгие минималистичные образы.
Современная обувь
Обувь очень важна в каждом образе – она способна добавить стиля или свести все старания на нет. Если выбрать в ваши образы стильную обувь сезона, ваш внешний вид заиграет по-новому.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как стильно носить юбку в этом сезоне.
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