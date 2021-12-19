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Самая модная обувь, в которой вам будет удобно этой зимой: главные тренды (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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В такой обуви вам будет очень комфортно и тепло Новость обновлена 19 декабря 2021, 14:01
В такой обуви вам будет очень комфортно и тепло

Стилист назвала топ-5 трендов зимней обуви

Задуматься над покупкой хорошей зимней обуви еще не поздно — нужно готовиться к тому, что скоро придут настоящие морозы и снег. Бывает так, что подбор ботинок на холодный сезон – задача не из простых, поэтому в подобных случаях требуется помощь профессиональных стилистов, которые знают о всех модных тенденциях.

Эксперт в вопросах моды Майя Кривобокова определила пятерку самой теплей, удобной и стильной обуви для зимы-2022. Об этом она рассказала в Инстаграме.

Топ-5 трендов зимней обуви: фото

  • Moon boot

Или луноходы, которые, кстати, относятся к категории Ugly shoes (массивная, грубая и порой даже безобразная обувь, которой восхищаются во всем мире).

Самая стильная обувь зимы - №1
Самая стильная обувь зимы - №1
  • Угги

В тренде классические укороченные угги.

Самая стильная обувь зимы - №2
Самая стильная обувь зимы - №2
  • Дутики

Удивительно точно поддерживают модную идею комфортных и оригинальных образов.

Самая стильная обувь зимы - №3
Самая стильная обувь зимы - №3
  • Кроссовки с мехом

Для любимых спортивных образов.

Самая стильная обувь зимы - №4
Самая стильная обувь зимы - №4
  • Меховые ботинки

Эффектный, ежедневный образ в такой обуви вам обеспечен. При этом, чем необычнее вы их замиксуете, тем интересней будет ваш лук.

Самая стильная обувь зимы - №5
Самая стильная обувь зимы - №5

О том, какая еще зимня обувь является трендовой в этом сезоне, рассказала стилист Татьяна Базлова. Подробнее о трендах зимы 2021/2022 — читайте в материале "Телеграфа".

Теги:
#Мода #Обувь #Стиль #Тренды #Мода 2022
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