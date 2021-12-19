Бюджетно и стильно в Новый год-2022: что должно быть в гардеробе каждой минималистки (фото)

Модницы выбирают благородную сдержанность

Минимализм — это идеальный "быстрый" стиль, который позволяет создать лук в течение нескольких минут. Принцип этого стиля звучит так: "чем меньше, тем лучше". А еще он очень экономный.

Если вы из числа тех, кто не хочет сверкать в праздники ярче новогодней елки, то вы можете выбрать стильные и лаконичные образы, которые будут служить вам верой и правдой много лет. Такому подходу и способствует минимализм. О том, какой должен быть капсульный гардероб минималистки, рассказала стилист Диля Рошканяну в Инстаграме.

Гардероб минималистки в 2022 году: фото

Платье

Яркое, и, в то же время, элегантное и лаконичное — идеальный выбор для новогодней ночи. Такое платье еще не раз порадует вас в зимние каникулы, будь то романтичный ужин или рождественская вечеринка с друзьями.

Костюм

Брючный костюм актуального кроя, несомненно, одно из самых выгодных для гардероба приобретений. В дуэте с акцентными украшениями станет превосходной альтернативой для празднования главной ночи года. И вообще, всегда выручит вас в любой ситуации, куда бы вам не предстояло пойти.

Тельняшка

Наденьте этот базовый лонгслив с костюмными брюками, и стильный образ для любых мероприятий, походов в кино, дружеских посиделок или просто прогулок по городу вам обеспечен.

Рубашка

Рубашка свободного кроя просто обязана быть у каждой девушки. Белый или другой горячо любимый оттенок — решать только вам. Носите с брюками, джинсами или юбками, составляйте многослойные комплекты и вдохновляйте всегда стильными и красивыми образами.

Спортивный костюм

В зимние каникулы, да и не только, стильный костюм станет вашим другом во время активного отдыха или же просто уютных вечеров в компании самых близких.

Напомним, что в следующем году будет господствовать зодиакальный Черный Водяной Тигр. Какие цвета предпочесть в одежде, а также, что ни в коем случае нельзя надевать для встречи Нового года — узнайте в предыдущем материале "Телеграфа".