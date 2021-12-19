Укр

Бюджетно и стильно в Новый год-2022: что должно быть в гардеробе каждой минималистки (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
19
Стиль минимализма 2022 - яркие примеры Новость обновлена 19 декабря 2021, 18:50
Стиль минимализма 2022 - яркие примеры

Модницы выбирают благородную сдержанность

Минимализм — это идеальный "быстрый" стиль, который позволяет создать лук в течение нескольких минут. Принцип этого стиля звучит так: "чем меньше, тем лучше". А еще он очень экономный.

Если вы из числа тех, кто не хочет сверкать в праздники ярче новогодней елки, то вы можете выбрать стильные и лаконичные образы, которые будут служить вам верой и правдой много лет. Такому подходу и способствует минимализм. О том, какой должен быть капсульный гардероб минималистки, рассказала стилист Диля Рошканяну в Инстаграме.

Гардероб минималистки в 2022 году: фото

  • Платье

Яркое, и, в то же время, элегантное и лаконичное — идеальный выбор для новогодней ночи. Такое платье еще не раз порадует вас в зимние каникулы, будь то романтичный ужин или рождественская вечеринка с друзьями.

  • Костюм

Брючный костюм актуального кроя, несомненно, одно из самых выгодных для гардероба приобретений. В дуэте с акцентными украшениями станет превосходной альтернативой для празднования главной ночи года. И вообще, всегда выручит вас в любой ситуации, куда бы вам не предстояло пойти.

  • Тельняшка

Наденьте этот базовый лонгслив с костюмными брюками, и стильный образ для любых мероприятий, походов в кино, дружеских посиделок или просто прогулок по городу вам обеспечен.

  • Рубашка

Рубашка свободного кроя просто обязана быть у каждой девушки. Белый или другой горячо любимый оттенок — решать только вам. Носите с брюками, джинсами или юбками, составляйте многослойные комплекты и вдохновляйте всегда стильными и красивыми образами.

  • Спортивный костюм

В зимние каникулы, да и не только, стильный костюм станет вашим другом во время активного отдыха или же просто уютных вечеров в компании самых близких.

Напомним, что в следующем году будет господствовать зодиакальный Черный Водяной Тигр. Какие цвета предпочесть в одежде, а также, что ни в коем случае нельзя надевать для встречи Нового года — узнайте в предыдущем материале "Телеграфа".

Теги:
#Мода #Стиль #Минимализм #Мода 2022
Военнослужащие ВСУ
Новости Европы
"Необходимо всячески поддержать Украину": Литва готова передать летальное оружие для ВСУ
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Военнослужащие ВСУ
"Необходимо всячески поддержать Украину": Литва готова передать летальное оружие для ВСУ
Дата публикации
Категория
Геннадий Писаренко доставлял погибших бойцов на их малую родину
"Таких людей, как Геннадий, я больше не знаю": 40 дней назад не стало водителя, отправлявшего домой погибших бойцов
Дата публикации
Категория
Алексей Данилов
Впервые в истории: Данилов анонсировал беспрецедентные меры в случае нападения России
Дата публикации
Категория
1000 гривен
Раздача "тысячи Зеленского" официально стартовала: как получить деньги и куда их потратить
Дата публикации
Категория
О праздновании Рождества по григорианскому календарю рассказал Епифаний
Украинцы могут окончательно перейти на католическое Рождество: в ПЦУ назвали сроки