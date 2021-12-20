Модно – не значит красиво: топ-5 вещей, которые больше всего надоели в 2021 году

Трендовые вещи не всегда приживаются в гардеробах и успевают надоесть в период, когда их активно носят инфлюенсеры

Уходящий 2021 год в мире моды был довольно спокойным. Некоторые вещи или сочетания одежды потеряли свою актуальность, но при умелой стилизации даже не самых трендовых вещей сезона, можно выглядеть очень стильно. В то же время уходящий год предлагал нам новые тренды в одежде, которые совершенно не прижились в гардеробах отечественных модниц, но успели надоесть с подачи инфлюенсеров.

Об этом рассказывает ELLE.

Укороченный кардиган

В нашей стране подобный тренд не мог прижиться, потому что здесь нет подходящего для него сезона. Так, в теплое время года в шерстяном, хоть и укороченном кардигане, слишком тепло, а в холодное – в нем холодно, потому что он не достаточно хорошо прикрывает спину. Поэтому, мы отдаем предпочтение теплым свитерам, а этот тренд оставим модным блогерам.

Брюки палаццо

Изначально этот тренд поддержали отечественные ценители моды, ведь все стилисты в один голос стали говорить о том, что скинни – это уже антитренд, а достойной альтернативы никто не предлагал. Модные эксперты советовали надевать широкие брюки и сочетать их и с туфлями на каблуке, и с кроссовками, и с высокими сапогами. На практике все оказалось, что подобные штаны – совсем не универсальная вещь, да и не все считают их комфортными. Поэтому скинни активно возвращаются.

Высокие ботинки на шнуровке

Сейчас в моде брутальные полусапоги на тракторной подошве с эластичными вставками по бокам, а высокие ботинки на шнуровке так и не смогли стать трендом этой зимы. Многие инфлюенсеры так часто появлялись у себя в соцсетях в такой обуви, что она стала вызывать определенное раздражение.

Принт тай-дай

Модный принт вернулся к нам из 1970-х годов и изначально вызывал восторг. Но когда на улицах стало появляться все больше людей в одежде с таким принтом, то стало понятно, что он искажает пропорции. В итоге, и этот тренд не прижился среди наших модников.

Сумка на цепочке

Такие сумочки очень эффектно смотрятся, но из-за того, что их стало слишком много на улицах, они быстро потеряли свою актуальность.

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