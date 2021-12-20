Названа самая стильная вещь в женском гардеробе, которую невозможно заменить (фото)
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В моду возвращаются давно забытые модели блуз
Женская блуза — универсальная вещь и отличная альтернатива праздничному платью на Новый год.
Нарядная блуза в комплекте с украшениями, дополненная джинсами, будет смотреться и стильно, и празднично, одновременно. Об этом рассказывает персональный стилист Майя Кривобокова в Инстаграме.
Блуза не будет висеть у вас в шкафу и ждать особого случая, как это бывает с новогодними платьями.
Самые стильные модели блуз 2021-2022
- Блузки с объёмными рукавами
- Атласные блузки
- Блузка с бантом
- Блузка с принтом
- Блузка с квадратным вырезом
- Прозрачная блузка
- Блуза с воланами
Напомним, что если некоторые вещи возвращаются в моду, то другие постепенно забываются. Ранее "Телеграф" писал, какие наряды уже неактуальны для празднования Нового года и Рождества.
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