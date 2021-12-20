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Названа самая стильная вещь в женском гардеробе, которую невозможно заменить (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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Какие блузки самые модные в 2022 году - тренды Новость обновлена 20 декабря 2021, 12:44
Какие блузки самые модные в 2022 году - тренды

В моду возвращаются давно забытые модели блуз

Женская блуза — универсальная вещь и отличная альтернатива праздничному платью на Новый год.

Нарядная блуза в комплекте с украшениями, дополненная джинсами, будет смотреться и стильно, и празднично, одновременно. Об этом рассказывает персональный стилист Майя Кривобокова в Инстаграме.

Блуза не будет висеть у вас в шкафу и ждать особого случая, как это бывает с новогодними платьями.

Самые стильные модели блуз 2021-2022

  • Блузки с объёмными рукавами
  • Атласные блузки
  • Блузка с бантом
  • Блузка с принтом
  • Блузка с квадратным вырезом
  • Прозрачная блузка
  • Блуза с воланами

Напомним, что если некоторые вещи возвращаются в моду, то другие постепенно забываются. Ранее "Телеграф" писал, какие наряды уже неактуальны для празднования Нового года и Рождества.

Теги:
#Мода #Стиль #Блузки #Мода 2022
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