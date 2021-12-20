Названа самая стильная вещь в женском гардеробе, которую невозможно заменить (фото)

В моду возвращаются давно забытые модели блуз

Женская блуза — универсальная вещь и отличная альтернатива праздничному платью на Новый год.

Нарядная блуза в комплекте с украшениями, дополненная джинсами, будет смотреться и стильно, и празднично, одновременно. Об этом рассказывает персональный стилист Майя Кривобокова в Инстаграме.

Блуза не будет висеть у вас в шкафу и ждать особого случая, как это бывает с новогодними платьями.

Самые стильные модели блуз 2021-2022

Блузки с объёмными рукавами

Атласные блузки

Блузка с бантом

Блузка с принтом

Блузка с квадратным вырезом

Прозрачная блузка

Блуза с воланами

Напомним, что если некоторые вещи возвращаются в моду, то другие постепенно забываются. Ранее "Телеграф" писал, какие наряды уже неактуальны для празднования Нового года и Рождества.