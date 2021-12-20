Долой из гардероба: безвкусные вещи, с которыми необходимо попрощаться этой зимой (фото)
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Эти модели верхней одежды сделают вас "королевой безвкусицы".
Даже зимой в холода, когда каждый замотан в "1000 одежек", можно оставаться стильно и модно. И первое, что нужно исправлять в своем зимнем образе — это верхняя одежда. Напомним, что мы уже писали об уже не стильных моделях шуб и неактуальных пуховиках в зимнем сезоне 2022.
Народная мудрость гласит: "повторенье — мать ученья", что значит, что напомнить об антитрендах этой зимы модно еще раз. На странице woman_hub в Инстаграм "Телеграф" узнал о моделях шуб и пуховиков, которые по мнению многих модных критиков считаются безвкусными.
Антитренды верхней одежды зимы 2022
- Длинные пуховики узкого кроя. Данная модель является крайне неактуальной, так как под нее не получится надеть ни одной объёмной вещи и тем более создать трендовую многослойность в образе.
- Пуховики с меховой отделкой. Данный вариант делает вещь менее практичной, а мех быстро изнашивается и перестает выглядеть презентабельно.
- Шубы-поперечки. Эта модель уже не первый сезон находится в антитрендах, ведь она не придает женскому силуэту никакой утончённости, а наоборот увеличивает ее в габаритах.
- Пуховики-клёш. Такая верхняя одежда визуально увеличивает бедра девушки, да еще и переносит вас прямиком в нулевые, когда такие модели были очень актуальными.
- Пуховики с рукавами 3/4. Данная модель является крайне неносибельной из-за того, что под нее не подходит одежда с рукавом 3/4, а также приходится постоянно носить длинные перчатки, чтобы не замерзнуть, что приносит сильный дискомфорт.
Ранее "Телеграф" уже рассказывал, каких антитрендов в одежде обязательно нужно избегать, а также о том, какие шапки лучше не носить в зимнем сезоне 2021/2022, ведь они уже стали антитрендом.
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