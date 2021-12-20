Долой из гардероба: безвкусные вещи, с которыми необходимо попрощаться этой зимой (фото)

Эти модели верхней одежды сделают вас "королевой безвкусицы".

Даже зимой в холода, когда каждый замотан в "1000 одежек", можно оставаться стильно и модно. И первое, что нужно исправлять в своем зимнем образе — это верхняя одежда. Напомним, что мы уже писали об уже не стильных моделях шуб и неактуальных пуховиках в зимнем сезоне 2022.

Народная мудрость гласит: "повторенье — мать ученья", что значит, что напомнить об антитрендах этой зимы модно еще раз. На странице woman_hub в Инстаграм "Телеграф" узнал о моделях шуб и пуховиков, которые по мнению многих модных критиков считаются безвкусными.

Антитренды верхней одежды зимы 2022

Длинные пуховики узкого кроя. Данная модель является крайне неактуальной, так как под нее не получится надеть ни одной объёмной вещи и тем более создать трендовую многослойность в образе.

Пуховики с меховой отделкой. Данный вариант делает вещь менее практичной, а мех быстро изнашивается и перестает выглядеть презентабельно.

Шубы-поперечки. Эта модель уже не первый сезон находится в антитрендах, ведь она не придает женскому силуэту никакой утончённости, а наоборот увеличивает ее в габаритах.

Пуховики-клёш. Такая верхняя одежда визуально увеличивает бедра девушки, да еще и переносит вас прямиком в нулевые, когда такие модели были очень актуальными.

Пуховики с рукавами 3/4. Данная модель является крайне неносибельной из-за того, что под нее не подходит одежда с рукавом 3/4, а также приходится постоянно носить длинные перчатки, чтобы не замерзнуть, что приносит сильный дискомфорт.

Ранее "Телеграф" уже рассказывал, каких антитрендов в одежде обязательно нужно избегать, а также о том, какие шапки лучше не носить в зимнем сезоне 2021/2022, ведь они уже стали антитрендом.