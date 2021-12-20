Обилие парфюма и отросший маникюр: банальные ошибки, которые портят любой образ напрочь (фото)
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Топ-5 деталей в образе, которые портят внешний вид девушек.
Как бы модно и стильно не одевалась девушка, есть несколько достаточно банальных вещей, которые испортят ее образ. И дело здесь не в подборе одежды, о чем мы писали ранее, а в более банальных моментах.
Стилист Баканова Елена на своей странице в Инстаграм (lenab.style) назвала несколько достаточно банальных ошибок, которые часто совершают девушки при создании своего образа.
Ошибки, которые портят образ
- Волосы нужно мыть по мере их загрязнения. Это чушь, что от частого мытья волосы еще больше грязнятся.
- Не нужно носить маникюр до "посинения". Отросшие ногти очень заметны
- Одежду нужно регулярно стирать или отдавать в химчистку.
- Обилие парфюма. От девушки должно приятно пахнуть, но не перекрывать дыхание остальным людям.
- Неактуальный макияж может не только состарить, но и показать недостатки.
Ранее "Телеграф" писал, что стилист Майя Кривобокова в Инстаграме рассказала, какие ошибки в стиле сделают ужасным любой образ.
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