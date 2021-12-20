Обилие парфюма и отросший маникюр: банальные ошибки, которые портят любой образ напрочь (фото)

Топ-5 деталей в образе, которые портят внешний вид девушек.

Как бы модно и стильно не одевалась девушка, есть несколько достаточно банальных вещей, которые испортят ее образ. И дело здесь не в подборе одежды, о чем мы писали ранее, а в более банальных моментах.

Стилист Баканова Елена на своей странице в Инстаграм (lenab.style) назвала несколько достаточно банальных ошибок, которые часто совершают девушки при создании своего образа.

Ошибки, которые портят образ

Волосы нужно мыть по мере их загрязнения. Это чушь, что от частого мытья волосы еще больше грязнятся.

Нужно ухаживать за волосами.

Не нужно носить маникюр до "посинения". Отросшие ногти очень заметны

Одежду нужно регулярно стирать или отдавать в химчистку.

Обилие парфюма. От девушки должно приятно пахнуть, но не перекрывать дыхание остальным людям.

Неактуальный макияж может не только состарить, но и показать недостатки.

Ранее "Телеграф" писал, что стилист Майя Кривобокова в Инстаграме рассказала, какие ошибки в стиле сделают ужасным любой образ.