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Обилие парфюма и отросший маникюр: банальные ошибки, которые портят любой образ напрочь (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Прежде чем следить за модой, нужно следить за собой
Прежде чем следить за модой, нужно следить за собой

Топ-5 деталей в образе, которые портят внешний вид девушек.

Как бы модно и стильно не одевалась девушка, есть несколько достаточно банальных вещей, которые испортят ее образ. И дело здесь не в подборе одежды, о чем мы писали ранее, а в более банальных моментах. 

Стилист Баканова Елена на своей странице в Инстаграм (lenab.style) назвала несколько достаточно банальных ошибок, которые часто совершают девушки при создании своего образа. 

Ошибки, которые портят образ

  • Волосы нужно мыть по мере их загрязнения. Это чушь, что от частого мытья волосы еще больше грязнятся.
Нужно ухаживать за волосами.
Нужно ухаживать за волосами.
  • Не нужно носить маникюр до "посинения". Отросшие ногти очень заметны
  • Одежду нужно регулярно стирать или отдавать в химчистку. 
  • Обилие парфюма. От девушки должно приятно пахнуть, но не перекрывать дыхание остальным людям.
  • Неактуальный макияж может не только состарить, но и показать недостатки. 

Ранее "Телеграф" писал, что стилист Майя Кривобокова в Инстаграме рассказала, какие ошибки в стиле сделают ужасным любой образ.

Теги:
#Мода #Ошибки #Ошибки в моде #Модные ошибки
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