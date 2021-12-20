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Уютная зима-2022: как красиво одеваться в стиле хюгге и не стать серой мышкой

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
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Стиль хюгге очень комфортный
Стиль хюгге очень комфортный

Зимой хочется больше тепла и уюта

Понятие хюгге пришло к нам со скандинавских стран и означает чувство уюта и комфортного общения, ощущение благополучия и удовлетворённости. Оно уже вошло в психологию, дизайн интерьера и конечно в моду. В одежде его неотъемлемой частью является трикотаж.

Об этом рассказывает стилист Ольга Ким на своей странице в Instagram.

По словам модного эксперта, главными характеристиками этого стиля являются уютные фактуры, спокойные сочетания, текущие мягкие ткани, расслабленные фасоны, без четких форм, приталенных силуэтов, жестких контуров.

Цвета

Самые подходящие цвета – светлые и нейтральные: молочный, бежевый, кофейный, светло-серый, коричневый. Ничего вызывающего.

Принты

Мелкая клетка, скандинавские вязаные узоры, редкий мелкий принт, может быть полоска или не навязчивая надпись.

Трикотаж

Можно смело заявить, что это основа стиля хюгге, потому что именно трикотаж дает нам комфорт, мягкость. Особенно поддерживает эту безмятижную стилистику свитеры с косами и объемной вязкой.

Натуральность

Преимущественно натуральные ткани (ну или похожие на них), отсутствие блеска, никакой лакированной кожи или блестящей плащевки. Из верхней одежды отлично подходят шубки-тедди, дубленки.

Аксессуары

Главное, чтобы их было не слишком много. Серьги среднего или маленького размера, цепочка, браслет. Сумки мягкой формы – они как раз сейчас в самом тренде. И огромный шарф, в который можно закутаться как в плед.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая верхняя одежда сделает каждую девушку иконой стиля зимой-2022.

Теги:
#Мода #Одежда #Стиль #Зима #хюгге
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