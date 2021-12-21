Модно и практично: три самые стильные модели сумок этой зимы

Эти варианты аксессуаров дополнят любой образ

В гардеробе каждой девушки точно есть сумка. Этот аксессуар давно уже стал незаменимым и сопровождает нас чуть ли не каждый день. Помимо практичной части вопроса хочется, чтобы сумка была еще и в тренде, дополняла любой образ и, конечно же, соответствовала сезона.

Модный журнал Elle рассказывает, какие сумки будут в моде этой зимой.

Топ-3 актуальные модели сумок на зиму 2021-2022

Меховые сумки

"Пушистая" деталь в этом сезоне должна быть в гардеробе каждой девушки. Меховая сумка поможет в создании оригинального образа и является очень удобной и практичной.

Меховые сумки украсят любой образ

Сумки А4

Классика на то и классика, чтобы быть основой любого гардероба и присутствовать на всех сезонных показах. О практичности этих сумок можно и не говорить — туда поместиться почти все.

Классические сумки А4 - самый практичный вариант на зиму

Яркие сумки

Сочные цвета сумок помогут наполнить зиму красками и разбавить монохромные зимние гардеробы модниц. Остановите свой выбор на желтых, бирюзовых, розовых сумках.

Яркие модели добавят красок в гардероб

Ранее "Телеграф" сообщал, какую вещь считают самой стильной и незаменимой в женском гардеробе.

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