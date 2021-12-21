Модно и практично: три самые стильные модели сумок этой зимы
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Эти варианты аксессуаров дополнят любой образ
В гардеробе каждой девушки точно есть сумка. Этот аксессуар давно уже стал незаменимым и сопровождает нас чуть ли не каждый день. Помимо практичной части вопроса хочется, чтобы сумка была еще и в тренде, дополняла любой образ и, конечно же, соответствовала сезона.
Модный журнал Elle рассказывает, какие сумки будут в моде этой зимой.
Топ-3 актуальные модели сумок на зиму 2021-2022
Меховые сумки
"Пушистая" деталь в этом сезоне должна быть в гардеробе каждой девушки. Меховая сумка поможет в создании оригинального образа и является очень удобной и практичной.
Сумки А4
Классика на то и классика, чтобы быть основой любого гардероба и присутствовать на всех сезонных показах. О практичности этих сумок можно и не говорить — туда поместиться почти все.
Яркие сумки
Сочные цвета сумок помогут наполнить зиму красками и разбавить монохромные зимние гардеробы модниц. Остановите свой выбор на желтых, бирюзовых, розовых сумках.
Ранее "Телеграф" сообщал, какую вещь считают самой стильной и незаменимой в женском гардеробе.
Также мы писали, какие варианты обуви считаются самыми модными этой зимой.
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