Цвет года Veri Peri: с чем сочетать необычный оттенок сиреневого в одежде

Veri Peri отлично сочетается с другими не менее яркими цветами

Главным цветом 2022 года по версии института Pantone стал Veri Peri — оттенок синего, который очень близок к сиреневому. А это значит, что совсем скоро в новых коллекциях одежды можно будет увидеть этот яркий и свежий цвет.

Как отмечается на сайте института, Veri Peri помогает воспринять изменившийся мир и открыть новое видение на него. А у дизайнеров и стилистов, в свою очередь, появляются новые цветовые комбинации из одежды, которые должны понравиться всем, кто следует моде.

Стилист Ольга в собственном блоге в Instagram под названием stilnodostupno, рассказала и продемонстрировала, с чем лучше всего сочетать главный цвет 2022 года.

Veri Peri с желтым

Veri Peri с черным

Veri Peri с коричневым

Veri Peri с синим

Veri Peri с белым

Veri Peri с красным

Veri Peri с серым

Veri Peri с оранжевым

Ранее "Телеграф" сообщал, с какими цветами лучше сочетать серый в одежде. Также мы писали, как красиво одеваться в стиле хюгге, главными характеристиками которого являются уютные фактуры, спокойные сочетания, текущие мягкие ткани, расслабленные фасоны, без четких форм, приталенных силуэтов, жестких контуров.