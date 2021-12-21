Цвет года Veri Peri: с чем сочетать необычный оттенок сиреневого в одежде
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Veri Peri отлично сочетается с другими не менее яркими цветами
Главным цветом 2022 года по версии института Pantone стал Veri Peri — оттенок синего, который очень близок к сиреневому. А это значит, что совсем скоро в новых коллекциях одежды можно будет увидеть этот яркий и свежий цвет.
Как отмечается на сайте института, Veri Peri помогает воспринять изменившийся мир и открыть новое видение на него. А у дизайнеров и стилистов, в свою очередь, появляются новые цветовые комбинации из одежды, которые должны понравиться всем, кто следует моде.
Стилист Ольга в собственном блоге в Instagram под названием stilnodostupno, рассказала и продемонстрировала, с чем лучше всего сочетать главный цвет 2022 года.
Veri Peri с желтым
Veri Peri с черным
Veri Peri с коричневым
Veri Peri с синим
Veri Peri с белым
Veri Peri с красным
Veri Peri с серым
Veri Peri с оранжевым
Ранее "Телеграф" сообщал, с какими цветами лучше сочетать серый в одежде. Также мы писали, как красиво одеваться в стиле хюгге, главными характеристиками которого являются уютные фактуры, спокойные сочетания, текущие мягкие ткани, расслабленные фасоны, без четких форм, приталенных силуэтов, жестких контуров.
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