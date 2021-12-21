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Красота без усилий: праздничные прически, которые легко сделать самому

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Прически, которые дополнят ваш новогодний образ
Прически, которые дополнят ваш новогодний образ

В новом сезоне очень стильными являются прически с использованием различных платков, обручей и заколок. 

Уже во всю начался сезон новогодних корпоративов и вечеринок, а совсем скоро наступит и Новый год. Конечно же каждая девушка хочет выглядеть на празднике лучше всех, а для этого нужно подобрать актуальный наряд, о стильных вариантах которых мы писали ранее, и сделать красивую трендовую прическу. 

Стилист и имиджмейкер Яна Щебельская у себя на странице в Инстаграм опубликовала модную подсказку по трендовый укладкам сезона, наглядно показав некоторые из них. Стоит отметить, что в трендах причесок также присутствует лаконичность, как и в трендах одежды. 

Стилист отмечает, что сейчас очень модно использовать в праздничных укладках платки, множество шпилек, заколок и страз, обручи, жемчуг и блестящие детали. Однако не стоит забывать, что всего должно быть в меру. 

Трендовые укладки 2022

Напомним, что для встречи Нового года в своем образе запрещено использовать животные принты и натуральный мех. Это отпугнет зодиакального Тигра, который будет господствовать весь следующий год.

Теги:
#Мода #Прически #Красивые прически
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