Чтобы не выглядеть нелепо: какие наряды подходят девушкам по типу фигуры (фото)

Полезные советы стилиста по выбору новогоднего наряда.

Декабрь – это время предновогодней суеты, походов по магазинах за покупками, подарками, и, конечно же, выбора наряда на для празднования главной ночи года. Мы уже рассказывали о том, как "не надо", а теперь пора разобраться, как же правильно выбирать платье, которое будет подходить по фигуре.

Стилист Валерия Лихт на своей странице в Инстаграм дала несколько советов, как правильно подобрать вечерний аутфит. Валерия отмечает, что при выборе новогоднего наряда важно учитывать все нюансы: начиная со стиля мероприятия, заканчивая типом своей фигуры.

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Какие фасоны нарядов подходят по типу фигуры

Тип "яблоко"

Обладательницам такой фигуры необходимо сделать акцент на красивых, стройных, длинных ногах. Поэтому отдать предпочтение в выборе стоит платьям с шикарным разрезом или на запах, в которых открыты ноги, а также варианты с V-образным вырезом декольте.

Тип "груша"

Также его могут называть "треугольником". Девушкам с этим типом необходимо сбалансировать верхнюю и нижнюю части силуэта. Облегающий верх, расклешенный низ и завышенная талия – это то, что нужно!

Тип "прямоугольник"

Основная задача образа – визуально сделать силуэт рельефнее и добавить женственности. Для этого с помощью пышного бюста и акцента на линии бёдер создаём иллюзию стройной талии.

Тип "песочные часы"

Если говорить о пропорциях, то это самая гармоничная фигура. Ее обладательницам стоит отказаться от нарядов в стиле oversize и остановиться на чувственных и привлекательных обтягивающих нарядах, подчеркивающих фигуру.

Тип "перевернутый треугольник"

Фигура с объемным верхом и миниатюрным, стройным низом. В приоритете фасоны с запахом, асимметричным и прямым кроем.

Напомним, что для встречи Нового года в своем образе запрещено использовать животные принты и натуральный мех. Это отпугнет зодиакального Тигра, который будет господствовать весь следующий год.