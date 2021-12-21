Укр

"Глаза мухи": стилисты показали трендовые солнцезащитные очки 2022 года

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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В моду вернулись массивные оправы очков Новость обновлена 21 декабря 2021, 17:29
В моду вернулись массивные оправы очков

Выглядят "глаза мухи" довольно дерзко

Очки — один из самых востребованных аксессуаров в каждом гардеробе в не зависимости от сезона. К тому же, в моду снова вернулись варианты в гигантских оправах, а самыми модным трендом на 2022 год станут "глаза мухи".

Как сообщает Vogue, технически форма этих очков очень напоминает "кошачий глаз", который в свое время очень полюбился модникам, однако из-за своей массивности и некоторых вариаций эксперты их прозвали "глазами мухи".

Подобные солнцезащитные очки уже можно найти в коллекциях модных домов Balenciaga, Burberry, Gucci и молодого бренда Marashall Columbia. Выглядят "глаза мухи" довольно смело и даже дерзко, а особенность их в том, что они довольно плотно прилегают к лицу.

Очки "глаза мухи" в коллекции Balenciaga
Очки "глаза мухи" в коллекции Balenciaga
Еще один вариант "глаз мухи" от Balenciaga
Еще один вариант "глаз мухи" от Balenciaga

Трендовую модель очков "глаза мухи" начали активно использовать в своих образах мировые инфлюенсеры, а Ким Кардашян в таких очках пришла на ежегодный Peopleʼs Choice Awards в Лос-Анджелесе, где ей присудили победу в номинации "Икона моды".

Ким Кардашян пришла на вручение премии в очках "глаза мухи" от Balenciaga
Ким Кардашян пришла на вручение премии в очках "глаза мухи" от Balenciaga

Ранее "Телеграф" сообщал о пяти ошибках в стиле, которые уже сейчас могут сделать из вас "провинциалку".

Теги:
#Мода #Очки #Стиль #Аксессуары
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