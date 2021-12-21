Утепляемся красиво: 7 вещей, которые обязательно должны быть в вашем гардеробе этой зимой

Зима – не повод забыть о стиле и трендовых вещах

Тренды зимы 2022 года позволят не только выглядеть стильно и модно, но и одеваться очень комфортно и тепло. Например, можно носить различные трикотажные вещи или удобные дутые ботинки. Также в моде свободные толстовки и теплые джогеры.

Об этом пишет Vogue.

Однотонные толстовки и худи оверсайз

В последние несколько лет неотъемлемой частью гардероба людей разного возраста, сфер занятости и гендера стали объемные толстовки и худи. Толстовки стали универсальным дополнением и для спортивных легинсов, и для джинсовых юбок, и для классических брюк. При этом, в моде одежда насыщенных цветов.

Объемные пуховики

Зимой 2021-2022 годов в тренде пуховики ярких цветов. Если же вы предпочитаете сдержанные тона, то стоит присмотреться к верхней одежде черного цвета или хаки – они остаются актуальными уже не первый сезон. Главное правило – выбрать комфортный, красивый и теплый пуховик.

Свитеры и кардиганы из кашемира

Кашемировые свитеры или кардиганы в этом сезоне будут не только актуальными, но и очень уютными. Зимой-2022 стоит отдать предпочтение моделям оверсайз, благодаря которым можно будет создать многослойный образ. Так, под кашемировый кардиган можно надеть водолазку, а талию, при необходимости, подчеркнуть с помощью тонкого ремешка.

Эко-деним

Безопасность окружающей среды в последние годы стала темой №1 в мире. Она затронула и модные тенденции. Актуальными в этом сезоне будет цветной деним из органического хлопка, а также вы можете одеваться в джинсовую одежду с головы до ног.

Спортивные жилеты

Многослойность остается трендом зимы 2021-2022 годов. В повседневном гардеробе уверенно поселились спортивные жилеты, которые отлично сочетаются со свитерами и худи, а если выбрать тонкую вещь, то ее можно надевать под пальто.

Джогеры в городском стиле

Карантин на фоне пандемии коронавируса также внес свои коррективы в модные тенденции. Теперь удобные джогеры носят не только на прогулки, но и на встречи с друзьями или в кино. Нынешней зимой их можно сочетать с деловыми жакетами или кожаными косухами оверсайз, дополняя образ грубыми ботинками или кроссовками.

Балаклавы

Любителям минимализма стоит сделать акценты в образе. Зимой 2022 года в тренде будут яркие шарфы, которые можно совмещать с еще одним шарфом или одним из самых модных головных уборов сезона – балаклавой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой верхней одежде стоит отдать предпочтение в этом сезоне, чтобы выглядеть стильно.