Укр

Стильная деталь: как создавать сеты из ювелирных украшений, чтобы подчеркнуть образ

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Автор
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Как сочетать ювелирные украшения Новость обновлена 22 декабря 2021, 13:19
Как сочетать ювелирные украшения

Ювелирные украшения очень важны в создании образа

Насколько удачно у вас получится создать красивый и трендовый образ, зависит не только от правильного выбора одежды – не менее важно подобрать украшения. С созданием сетов из ювелирных изделий или бижутерии у многих возникает не меньше проблем, чем со стилизацией одежды.

Об этом пишет стилист Яна Платонова на своей странице в Instagram.

Яна Платонова рекомендует больше внимания обращать на готовые удачные формулы. Это очень хорошо работает не только в контексте выбора одежды, но и украшений. Когда еще до покупки вы можете увидеть разные варианты комбинаций, это позволит вам выбрать то, что наверняка будет смотреться хорошо.

Кроме того, стилист обращает внимание на то, что если вы не знаете, как лучше комбинировать украшения из разных металлов, выбирайте монохром – это всегда будет выглядеть стильно и красиво.

Серьги и кольцо одинаковой фактуры

Два каффа и моносерьги

Серьги, кафф, колье и цепь

Серьги-люстры и чокер

Два колье разной длины и кулон

Кафф, моносерьга и две накрутки

Браслет, два кольца и кулон

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Теги:
#Мода #Стиль #Украшения #Тренды
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