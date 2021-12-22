Гардероб для дюймовочки: как правильно подбирать одежду девушкам невысокого роста (фото)

Правильно подобранная одежда поможет визуально увеличить рост.

Помимо того, что одежду важно подбирать по типу фигуры и желательно следить за трендами и антитрендами сезонов, чтобы не выглядеть нелепо и безвкусно, нужно учитывать и свой рост. Не все вещи, которые подходят высоким, идут низким, и наоборот.

Стилист Валерия Лихт на своей странице в Инстаграм решила помочь миниатюрным девушкам выглядеть стильно. Она отмечает, что невысокий рост – это не повод для комплексов, и если правильно подобрать одежду, то каждая будет выглядеть изящно и женственно. К примеру, визуально увеличить рост поможет V-образный вырез.

Какие правила стоит соблюдать, при составлении гардероба девушкам невысокого роста

Завышенная талия

Высокая посадка брюк или юбок поможет визуально вытянуть ноги. Верх стоит слегка заправить.

Правильная длина

Юбку миди лучше обойти стороной, обратите внимание на мини и макси.

Каблук

Самый просто способ добавить росту пару сантиметров. Обходите стороной громоздкие модели, присмотритесь к обуви на аккуратном каблуке.

Цвет

Отдайте предпочтению монохрому. Резкий контраст цвета между верхом и низом не лучший вариант, будет уменьшать рост.

Принт

Выбирайте мелкий или средний. Визуально вытянуть силуэт поможет вертикальная полоска.

Аксессуары

Откажитесь от громоздкой бижутерии в пользу тонкой и изящной. Сумки выбирайте тоже небольшого размера.

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