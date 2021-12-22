Гардероб для дюймовочки: как правильно подбирать одежду девушкам невысокого роста (фото)
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Правильно подобранная одежда поможет визуально увеличить рост.
Помимо того, что одежду важно подбирать по типу фигуры и желательно следить за трендами и антитрендами сезонов, чтобы не выглядеть нелепо и безвкусно, нужно учитывать и свой рост. Не все вещи, которые подходят высоким, идут низким, и наоборот.
Стилист Валерия Лихт на своей странице в Инстаграм решила помочь миниатюрным девушкам выглядеть стильно. Она отмечает, что невысокий рост – это не повод для комплексов, и если правильно подобрать одежду, то каждая будет выглядеть изящно и женственно. К примеру, визуально увеличить рост поможет V-образный вырез.
Какие правила стоит соблюдать, при составлении гардероба девушкам невысокого роста
- Завышенная талия
Высокая посадка брюк или юбок поможет визуально вытянуть ноги. Верх стоит слегка заправить.
- Правильная длина
Юбку миди лучше обойти стороной, обратите внимание на мини и макси.
- Каблук
Самый просто способ добавить росту пару сантиметров. Обходите стороной громоздкие модели, присмотритесь к обуви на аккуратном каблуке.
- Цвет
Отдайте предпочтению монохрому. Резкий контраст цвета между верхом и низом не лучший вариант, будет уменьшать рост.
- Принт
Выбирайте мелкий или средний. Визуально вытянуть силуэт поможет вертикальная полоска.
- Аксессуары
Откажитесь от громоздкой бижутерии в пользу тонкой и изящной. Сумки выбирайте тоже небольшого размера.
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