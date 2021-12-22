Укр

Гардероб для дюймовочки: как правильно подбирать одежду девушкам невысокого роста (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
68
В выборе одежды для миниатюрных девушек есть несколько нюансов
В выборе одежды для миниатюрных девушек есть несколько нюансов

Правильно подобранная одежда поможет визуально увеличить рост.

Помимо того, что одежду важно подбирать по типу фигуры и желательно следить за трендами и антитрендами сезонов, чтобы не выглядеть нелепо и безвкусно, нужно учитывать и свой рост. Не все вещи, которые подходят высоким, идут низким, и наоборот.

Стилист Валерия Лихт на своей странице в Инстаграм решила помочь миниатюрным девушкам выглядеть стильно. Она отмечает, что невысокий рост – это не повод для комплексов, и если правильно подобрать одежду, то каждая будет выглядеть изящно и женственно. К примеру, визуально увеличить рост поможет V-образный вырез.

Какие правила стоит соблюдать, при составлении гардероба девушкам невысокого роста

  • Завышенная талия

Высокая посадка брюк или юбок поможет визуально вытянуть ноги. Верх стоит слегка заправить.

  • Правильная длина

Юбку миди лучше обойти стороной, обратите внимание на мини и макси.

  • Каблук

Самый просто способ добавить росту пару сантиметров. Обходите стороной громоздкие модели, присмотритесь к обуви на аккуратном каблуке.

  • Цвет

Отдайте предпочтению монохрому. Резкий контраст цвета между верхом и низом не лучший вариант, будет уменьшать рост.

  • Принт

Выбирайте мелкий или средний. Визуально вытянуть силуэт поможет вертикальная полоска.

  • Аксессуары

Откажитесь от громоздкой бижутерии в пользу тонкой и изящной. Сумки выбирайте тоже небольшого размера.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие ботинки стали трендом зимы 2021-2022 годов и с чем их лучше носить.

Теги:
#Мода #Гардероб #Стиль
Будущий год не принесет снижения цен на продукты
Деньги
В Украине подорожают важные продукты: что больше всего
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Будущий год не принесет снижения цен на продукты
В Украине подорожают важные продукты: что больше всего
Дата публикации
Категория
Депутат Николай Галушко
"Дебилы, вам меня заказали?!" Еще один "слуга народа" попался на конфликте с полицейскими (видео)
Дата публикации
Категория
Декабрь подготовил украинцам несколько погодных сюрпризов
Потепление, а затем морозы до минус 21: чем удивит погода в Украине до конца года
Дата публикации
Категория
Тысячу гривен нужно израсходовать за 4 месяца после получения
"Тысяча Зеленского": куда украинцы уже потратили более 200 млн гривен
Дата публикации
Категория
Лидеры ОПЗЖ Виктор Медведчук, Юрий Бойко и Сергей Левочкин
Тень Банковой и влияние России: кто хочет разделить ОПЗЖ перед выборами в Раду