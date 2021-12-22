Так уже не носят: какие шарфы испортят ваш образ

Некрасиво уложенный шарф может испортить даже самый стильный образ.

Мы уже разобрались, какие головные уборы пора выбросить, ведь они выглядят безвкусно и старомодно, а также и о том, какие перчатки могут испортить ваш зимний образ, и даже обсудили самые модные варианты верхней одежды в 2022 году. Теперь пришло время поговорит еще об одном аксессуаре, который может напрочь испортить образ — о шарфе.

Стилист Анастасия Хохлова у себя в блоге в Инстаграм (absolutely_nastya) рассказала о моделях шарфов, которые уже не модные в 2022 году, а также наглядно показала, как нужно и как не нужно их укладывать.

Стилист отмечает, что в зимнее время года для создания современного образа лучше всего выбирать плотные шарфы моно оттенка или с минималистичным принтом, отказавшись от обильного декора, принтов и помпонов. Что касается павлопосадких платков, они имеют место быть, но только в том случае, когда он дополняет образ и стиль. Такие платки неуместны с базовыми образами.

Какие модели шарфов не актуальны в 2022 году

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