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Колхозные ресницы и мейк в стиле Ким Кардашьян: неактуальный макияж, который перенесет вас в 2010-й (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Главные антитренды макияжа 2022 года Новость обновлена 23 декабря 2021, 08:10
Главные антитренды макияжа 2022 года

Макияж и укладка — не менее важная составляющая образа в праздничный день.

Помимо трендовой одежды, актуальной обуви, модных аксессуаров и стильной прическе, образ должен быть закончен при помощи макияжа. Очен часто девушки забывают, что антитренды существуют и в сфере мейкапа и продолжают краситься так, как будто они застряли в 2010-м году.

Визажист Анна Шугаева на своей странице в Инстаграм рассказала о современных трендах макияжа, а также наглядно показала примеры устаревших образов, от которых нужно немедленно отказаться.

Антитренды макияжа 2022

  • Контрастный контуринг и "неживая" кожа. Варианты мейка в стиле Ким Кардашиан и ранней Гоар Аветися — антитренд. Свето-теневая коррекция должна быть мягкой, без контрастных перепадов от белого к коричневому.
  • Графичные брови. Многие девушки не могут расстаться с привычкой делать их темнее и четче положенного, но это сделает облик только старше и грубее. Гораздо выигрышнее смотрится мягкая, спокойная бровь, которая выстраивается у каждого исходя из его личной анатомии и цветотипа.
Яркие выраженные скулы создают впечатление, что череп слегка придавили по бокам.
Яркие выраженные скулы создают впечатление, что череп слегка придавили по бокам.
  • Колхозные ресницы-щетки. Лучше обратить внимание на процедуру ламинирования ресниц, или добавлять по несколько пучков ресниц, и то только на праздники, чтобы сделать взгляд выраженным.
  • Графичные стрелки на нависших веках. Это перестает выглядеть красивым как только вы открываете глаза и смотрите прямо: в лучшем случае стрелка просто исчезнет, а в наихудшем варианте — подчеркнет нависание и станет кривой.
Иногда бывает и так, что образ с неплохим макияжем будет просто испорчен неподходящей укладкой.
Иногда бывает и так, что образ с неплохим макияжем будет просто испорчен неподходящей укладкой.
  • Неподходящая укладка. Смело говорим нет объемным "домам на голове", неподвижным, топорным локонам и неухоженным концам волос.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как легко сделать красивую праздничную прическу, которая идеально дополнит ваш новогодний образ.

Теги:
#Мода #Макияж #Стиль #Антитренд #Антитренды
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