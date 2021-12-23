Колхозные ресницы и мейк в стиле Ким Кардашьян: неактуальный макияж, который перенесет вас в 2010-й (фото)
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Макияж и укладка — не менее важная составляющая образа в праздничный день.
Помимо трендовой одежды, актуальной обуви, модных аксессуаров и стильной прическе, образ должен быть закончен при помощи макияжа. Очен часто девушки забывают, что антитренды существуют и в сфере мейкапа и продолжают краситься так, как будто они застряли в 2010-м году.
Визажист Анна Шугаева на своей странице в Инстаграм рассказала о современных трендах макияжа, а также наглядно показала примеры устаревших образов, от которых нужно немедленно отказаться.
Антитренды макияжа 2022
- Контрастный контуринг и "неживая" кожа. Варианты мейка в стиле Ким Кардашиан и ранней Гоар Аветися — антитренд. Свето-теневая коррекция должна быть мягкой, без контрастных перепадов от белого к коричневому.
- Графичные брови. Многие девушки не могут расстаться с привычкой делать их темнее и четче положенного, но это сделает облик только старше и грубее. Гораздо выигрышнее смотрится мягкая, спокойная бровь, которая выстраивается у каждого исходя из его личной анатомии и цветотипа.
- Колхозные ресницы-щетки. Лучше обратить внимание на процедуру ламинирования ресниц, или добавлять по несколько пучков ресниц, и то только на праздники, чтобы сделать взгляд выраженным.
- Графичные стрелки на нависших веках. Это перестает выглядеть красивым как только вы открываете глаза и смотрите прямо: в лучшем случае стрелка просто исчезнет, а в наихудшем варианте — подчеркнет нависание и станет кривой.
- Неподходящая укладка. Смело говорим нет объемным "домам на голове", неподвижным, топорным локонам и неухоженным концам волос.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как легко сделать красивую праздничную прическу, которая идеально дополнит ваш новогодний образ.
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