Выглядят странно и портят образ: какие ремни вышли из моды и чем их заменить
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В выборе ремня советуют ориентироваться на цветовую гамму гардероба
Каждая девушка как в повседневном образе, так и в праздничном хочет выглядеть красиво и соответствовать моде. Определенные детали, к примеру, актуальные модели сумок, способствуют этому, но есть и такие вещи, которые уже порядком поднадоели и могут все испортить.
К последним относятся и некоторые виды ремней. Хотя кажется, что этот аксессуар не такой уж и приметный в одежде, но стилисты советуют подбирать его внимательно.
Как советует модный эксперт Елена (lenab.style) на своей странице в Instagram, ремни нужно подбирать в зависимости от цветовой гаммы вашего гардероба. А вот эластичные пояса можно носить только поверх платья или пиджака.
Ремни, которые уже вышли из моды
Антитрендами среди ремней стали модели:
- шириной до 3 сантиметров;
- ремни тканевые и в форме пояса;
- серебряные, золотые и пластиковые;
- ремни со странным дизайном типа плетенки или с теснением.
Актуальные модели ремней
На смену вышедшим из моды ремням пришли модели:
- шириной от 5 сантиметров;
- из кожи и экокожи;
- с интересной пряжкой;
- и классические варианты без излишеств с аккуратной квадратной пряжкой.
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