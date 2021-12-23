Укр

Выглядят странно и портят образ: какие ремни вышли из моды и чем их заменить

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Некоторые модели ремней могут удешевлять образ и выглядеть нелепо Новость обновлена 23 декабря 2021, 11:25
Некоторые модели ремней могут удешевлять образ и выглядеть нелепо

В выборе ремня советуют ориентироваться на цветовую гамму гардероба

Каждая девушка как в повседневном образе, так и в праздничном хочет выглядеть красиво и соответствовать моде. Определенные детали, к примеру, актуальные модели сумок, способствуют этому, но есть и такие вещи, которые уже порядком поднадоели и могут все испортить.

К последним относятся и некоторые виды ремней. Хотя кажется, что этот аксессуар не такой уж и приметный в одежде, но стилисты советуют подбирать его внимательно.

Как советует модный эксперт Елена (lenab.style) на своей странице в Instagram, ремни нужно подбирать в зависимости от цветовой гаммы вашего гардероба. А вот эластичные пояса можно носить только поверх платья или пиджака.

Ремни, которые уже вышли из моды

Антитрендами среди ремней стали модели:

  • шириной до 3 сантиметров;
  • ремни тканевые и в форме пояса;
  • серебряные, золотые и пластиковые;
  • ремни со странным дизайном типа плетенки или с теснением.

Актуальные модели ремней

На смену вышедшим из моды ремням пришли модели:

  • шириной от 5 сантиметров;
  • из кожи и экокожи;
  • с интересной пряжкой;
  • и классические варианты без излишеств с аккуратной квадратной пряжкой.

Ранее "Телеграф" сообщал о моделях шарфов, которые уже не модные в 2022 году, а также как нужно и как не нужно их укладывать.

Теги:
#Мода #Аксессуар #Стиль #Шарф
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