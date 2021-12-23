Выглядят странно и портят образ: какие ремни вышли из моды и чем их заменить

В выборе ремня советуют ориентироваться на цветовую гамму гардероба

Каждая девушка как в повседневном образе, так и в праздничном хочет выглядеть красиво и соответствовать моде. Определенные детали, к примеру, актуальные модели сумок, способствуют этому, но есть и такие вещи, которые уже порядком поднадоели и могут все испортить.

К последним относятся и некоторые виды ремней. Хотя кажется, что этот аксессуар не такой уж и приметный в одежде, но стилисты советуют подбирать его внимательно.

Как советует модный эксперт Елена (lenab.style) на своей странице в Instagram, ремни нужно подбирать в зависимости от цветовой гаммы вашего гардероба. А вот эластичные пояса можно носить только поверх платья или пиджака.

Ремни, которые уже вышли из моды

Антитрендами среди ремней стали модели:

шириной до 3 сантиметров;

ремни тканевые и в форме пояса;

серебряные, золотые и пластиковые;

ремни со странным дизайном типа плетенки или с теснением.

Актуальные модели ремней

На смену вышедшим из моды ремням пришли модели:

шириной от 5 сантиметров;

из кожи и экокожи;

с интересной пряжкой;

и классические варианты без излишеств с аккуратной квадратной пряжкой.

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