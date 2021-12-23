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Топ-5 модных трендов 2021 года, которые всем надоели

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Устаревшие тренды 2021 года, которые могут вернуться снова Новость обновлена 23 декабря 2021, 13:46
Устаревшие тренды 2021 года, которые могут вернуться снова

Эти вещи могут снова стать трендовыми, но в 2022 году от них лучше отказаться.

Мода циклична, и это не раз доказано, но это не значит, что те вещи, которые были трендовыми в 2021 году, будут модными в 2022-м. К примеру, брюки палаццо и сумки с цепочками были очень популярными в начале 2021-го года, а уже к его завершению — надоели. Такая же судьба настигла и вещи из сегодняшней подборки.

Редакция сайта Who What Wear составила топ-5 самых устаревших модных тенденций, которые сейчас лучше не покупать, не носить, но можете не выбрасывать.

Встроенные стринги

Главный редактор издания считает, что нужно быть достаточно храбрым и дерзким, чтобы носить этот тренд.

Принты в виде шахматной доски

Этот микротренд к середине 2021-го года принт стал очень популярным, но все постепенно устали. Лучше пока такие вещи "заморозить".

Спортивные костюмы

Всем нам нужен комфорт в жизни, но спортивный костюм не предназначен для постоянного ежедневного ношения.

Вещи из 2000-х

Пример цикличности моды. Стиль 2000-х постепенно возродился, но 2021-й год это потолок для этой тенденции.

Dad Shoes (грубые, громоздкие кроссовки)

Тренд, который также известный, как "папины кроссовки", стал тем, что не могло раньше вписаться в понятие высокой моды.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие ботинки стали трендом зимы 2021-2022 годов и с чем их лучше носить.

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