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Сделают из вас бабушку: свитера и водолазки, с которыми пора попрощаться в 2022 году (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Свитер - одна из самых необходимых вещей зимой
Свитер - одна из самых необходимых вещей зимой

Варианты актуальных и неактуальных свитеров и водолазок.

Зима и холод — это еще не повод закутаться в теплый пуховик или шубу, даже если они и самые трендовые в этом сезоне, забыв о том, что находится под ним. Ранее мы уже рассказывали, как правильно носить юбку зимой, а теперь перейдем к "верху", а именно к свитерам и водолазкам.

Стилист Майя Кривобокова на своей странице в Инстаграм, где она ведет модный блог под ником maya.prostyle, рассказала, как правильно носить свитера и водолазки зимой 2022 года, особое внимание уделив тем вариантам, с которыми давно пора попрощаться.

Стилист напоминает о лаконичности и натуральности, которые сейчас на пике популярности, отмечая, что именно на такие варианты и нужно обращать свое внимание, позабыв о водолазках с принтами, блестками и обильным декором.

Что касается свитеров, то нужно помнить об актуальных фасонах и смотреть, чтобы вещь на вас хорошо сидела. Также стоит позабыть о воротниках хомутах, ровных и необработанных низах и, конечно же, об избыточном декоре.

Актуальные и неактуальные свитера и водолазки в 2022 году

Ранее "Телеграф" уже рассказывал, каких антитрендов в одежде обязательно нужно избегать, а также о том, какие шапки лучше не носить в зимнем сезоне 2021/2022, ведь они уже стали антитрендом.

Теги:
#Мода #Женская мода #Стиль #Зимняя мода
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