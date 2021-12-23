Назван самый соблазнительный тренд в одежде в 2022-м году

В коллекциях некоторых модных домов уже прослеживается новая модная тенденция

Некоторые модные тренды уже очень примелькались и успели надоесть. К примеру, брюки палаццо и сумки с цепочками были очень популярными в начале 2021-го года, а уже к его завершению — утратили актуальность. Такая же судьба настигла шахматные принты и спортивные костюмы. Однако, им на смену приходят новые веяния моды.

Самым соблазнительным трендом весны по версии журнала Harpers Bazaar станет голая спина. Модные эксперты пишут, что откровенные вырезы придутся как нельзя кстати после всех локдаунов и пандемий.

К слову, к этому тренду склонны и модные дома. Во всяком случае, об этом говорят их новые коллекции. Вещи с акцентом на голую спину уже успели выпустить Prada — тренчи надеты задом наперед, такая же ситуация с джинсовками, которые превратились в платья. Такая же тенденция наблюдается и в некоторых моделях брендов Balenciaga и Naked Shoulders.

Стилисты говорят, что попробовать этот тренд можно уже сейчас, купив подобный наряд на новогодние праздники. Так вы сможете понять, нравится ли вам новое веяние моды и сможете ли вы выйти в таком виде весной.

Комбинезон с открытой спиной от Balenciaga Haute Couture

Вариант одежды с открытой спиной от Prada

Открытое платье от бренда Naked Shoulders

Как сообщал "Телеграф", стилисты показали трендовые солнцезащитные очки 2022 года. Ими стали "глаза мухи".