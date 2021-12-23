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Не на один сезон: универсальные сумки, которые будут актуальны каждый год (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Модные сумки в 2022 году - фото Новость обновлена 23 декабря 2021, 21:23
Модные сумки в 2022 году - фото

Стилист назвала актуальные модели на все сезоны

Без сумки не обойдется ни одна представительница прекрасного пола, ведь данный аксессуар является неотъемлемой частью образа. Главным его преимуществом является функциональность, ведь так женщина может держать при себе самые необходимые вещи. Ранее мы писали о самых трендовых сумках этой зимы. В этом материале пойдет речь о качествах аксессуаров, которые будут носиться не один сезон.

О базовых и универсальных моделях рассказала персональный стилист Ольга stilnodostupno в Инстаграме.

Какими должны быть сумки, чтобы носились подольше: модели

  • Качественные

Это не только материал, но и качества пошива, строчки, деталей.

  • Функциональные

Если необходим ноутбук, документы — отлично подойдет шоппер, а для телефона и кошелька достаточно кросс-боди.

  • Пропорциональны

Размер и расположения сумки влияет на силуэт. Огромные шопперы не лучший вариант для миниатюрных девушек, как и микро-сумочки для фигуры плюс-сайз.

  • Минималистичные

Если выбираете сумку на долгосрочную перспективу — лаконичные варианты с минимумом фурнитуры самое то.

  • Палитра

Выбирайте подходящие цвета палитре вашего гардероба. Самые универсальные: черный, оттенки бежевого, коричневого, серый, молочный, хаки, бордо, синий.

  • Форма

Лаконичные сумки, держащие форму наиболее универсальны. Они отлично "собирают" расслабленные образы и дополняют деловые.

Ранее мы рассказывали о стиле минимализма. Какие вещи должны быть в вашем гардеробе, чтобы всегда выглядеть стильно и лаконично — смотрите в предыдущем материале "Телеграфа".

Теги:
#Мода #Сумки #Стиль #Мода 2022
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