Зачем нужен помпон на шапке: неочевидная функция

Раньше по размеру и цвету помпона в некоторых государствах можно было определить звание военного

Шапки с помпонами точно были у каждого в младенческом возрасте, хотя и взрослые их не обходят вниманием. И если некоторые модели уже вышли из моды, то головные уборы с помпоном с легкостью можно назвать в некотором роде "классикой". Сейчас помпон выполняет исключительно декоративную функцию, однако мало кто знает, что у него есть военное прошлое.

Секретом происхождения помпона поделился портал Smart Look.

Откуда взялся помпон на шапке?

Первые помпоны на головных уборах появились во времена Римской империи. Их изготавливали из перьев разного цвета и формы и называли "плюмаж", который служил знаком различия в армии. В те времена по цвету и виду помпона определяли полк и ранг военного.

А вот у французских моряков помпон на шапке служил защитой от ударов головой об выступы отсеков. В те времена каюты и другие помещения кораблей были маленькими с невысокими потолками, потому ударов головой во время хождения судна по морю избежать было сложно и шапки с помпонами хоть немного их сглаживали.

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Еще немного интересных фактов о помпонах на головных уборах:

У жителей Латинской Америки пушистый декор можно встретить на разных видах одежды – часто он сообщает окружающим о семейном положении хозяина.

Цвет помпонов на шапочках римских священников указывал на их сан.

В XX веке мода на помпоны вернулась от футбольных фанатов Великобритании, которые с помощью шапок с большими помпонами пытались выделится на футбольных матчах.

Ярко-красная шапка с бубенчиком – часть национальной одежды в Шотландии. Она называется берет-балморал.

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Помпоны на шапочках французских моряков можно увидеть и сейчас

Помпон на шотландском берете-балморале

Ранее "Телеграф" сообщал, чем заменить обычную шапку, чтобы повседневный образ заиграл новыми красками.