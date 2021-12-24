Долой мех и голые щиколотки: стилист назвала топ-6 ошибок зимнего стиля (фото)
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Эти ужасные ошибки только испортят ваш образ
Кажется, что быть стильным в холода — просто нереально, но самое главное — не совершать некоторых ошибок, которые грозят полным провалом для вашего зимнего образа. Как есть тренды, с которыми мы должны попрощаться в 2022 году, так есть вещи и их сочетания, которые очень подпортят лук в морозы.
О шести главных ошибках зимнего стиля рассказала стилист Ольга stilnodostupno в Инстаграме.
Топ-6 ошибок зимнего образа зимой: фото
- Шапки
Плотно облегающие голову шапки не актуальны. Также обратите внимание на узоры — они не актуальны, особенно на тонких облегающих шапках.
- Джинсы и высокие сапоги
Если хотите заправить джинсы в сапоги — следите за тем, чтобы сапоги не облегали голенище.
- Джинсы и ботфорты
Ботфорты не должны плотно обтягивать джинсы.
- Голые щиколотки
Такие зазоры зимой смотрятся странно и вредны для здоровья.
- Джинсовки с мехом
Сочетания объемного "пышного" меха и джинсовых моделей курточек не актуальны.
- Акцентные сапоги и платья
Не стоит сочетать акцентные сапоги с длиной мини и декольте.
Добавим, что кроме стиля в одежде, стоит также обратить внимание на макияж. О том, какие тренды мейк-апа вышли из моды — смотрите в материале "Телеграфа".
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