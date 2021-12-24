Главные тренды, цвета и советы мужчинам: что будет актуально в 2022 году

Всемирно известный историк моды рассказал о модных трендах в будущем году

Мы уже не раз писали об актуальных вещах и модных антитрендах следующего года, а также о том, в чем стоит встречать год Черного Тигра. Отметим, что многие стилисты выступают против того, чтобы в образах 2022 года присутствовали "хищные" раскраски, но известный российский историк моды Александр Васильев заявляет, что в этом вопросе должна быть мера.

Ведущий российской программы "Модный приговор" рассказал изданию Starhit о самых главных трендах, принтах и цветах 2022 года. Также поделился модными советами для мужчин.

В чем встречать Новый год-2022

Как утверждает Васильев, главным трендом следующего сезона являются все оттенки воды: от лазурного до глубокого изумрудного. В качестве украшений подойдут блестки, желательно под цвет наряда, вышивка бисером и стеклярусом.

Тигровый принт в 2022 году

Это очень яркий и дерзкий принт, который требует дозировки. Поэтому в гардеробе достаточно будет одной-двух вещей такой расцветки.

Актуальные цвета и оттенки в 2022 году

В этом году будут приветствоваться "водяные" оттенки (помним про Водяного Тигра): от голубого до зеленого. Также актуальными будут бордовый, розовый, оранжевый, разные оттенки горчичного. Классическими остаются черный и белый цвета — они подходят ко всем образам. Кроме этого, тем, кто любит "блистать", можно спокойно носить золотые и серебристые вещи.

Верхняя одежда в 2022 году: что в моде

Очень популярны как однобортные, так и двубортные пальто. Приветствуются пуховики разной длины. Натуральные меха потеряли свою актуальность, но на их замену пришли синтетические.

Мужская мода-2022: что можно носить мужчинам в следующем году

По словам Васильева, сейчас в моде офисная одежда. Если классический дресс-код уже поднадоел, то его можно смело сочетать с вещами из "другого мира". Например, не будет преступлением, если к пиджаку и галстуку добавить кроссовки. Атрибутом среди аксессуаров стали очки, а также твидовые кепки в стиле Шерлока Холмса.

Каким должен быть женский гардероб в 2022 году

В этом вопросе лучше делать акцент на базе. Придерживаясь такой рекомендации, ваши вещи смогут прослужить намного дольше, чем на один сезон. Повседневные брюки, джинсы, пуловеры, кардиганы, жакеты — универсальные вещи, которые подойдут для любого мероприятия.

Напомним, что существуют тренды, которые станут не актуальными в 2022 году. С какими вещами нужно расстаться до Нового года — смотрите в предыдущем материале "Телеграфа".