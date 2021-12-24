Укр

Самые неудачные образы на Новый год-2022: как не надо (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
1
Антитренды 2022 года - о каких платьях на праздник нужно забыть Новость обновлена 24 декабря 2021, 19:03
Антитренды 2022 года - о каких платьях на праздник нужно забыть

Модный эксперт показала на фото, какие праздничные платья вышли из моды

Каждой девушке и женщине хочется быть на празднике самой стильной. Однако, не у всех получается подобрать соответствующий наряд. Представительницы прекрасного пола выбирают для празднования Нового года неактуальные платья, но пора на этом ставить точку.

Стилист Татьяна Базлова рассказала в Инстаграме, о каких моделях праздничных платьев стоит позабыть раз и навсегда.

Главные антитренды новогодних платьев-2022: примеры того, как не надо делать

Бархатное изделие может быть как тонким, так и более плотным. Важнейшее условие — оно должно держать форму, иначе бархат выглядит дешево. Блеск должен быть деликатным, не ярким.

Перегруженные образы. Огромные неподвижные локоны, яркий макияж с акцентом на губы и глаза, яркий контурринг, активное платье — все это в совместном исполнении крайне неактуально. Стильно — не значит ярко и "все лучшее сразу".

Кружево на изделии не должно растягиваться, нарушая рисунок — это один из главных признаков низкокачественной вещи.

Струящиеся ткани — да, стильно, красиво. Но не в мешковатом исполнении, не как балахон.

Комбинированные вечерние ткани в одном изделии — не лучшее решение. Стоит отдать предпочтение чему-то одному.

Добавим, что подобрать новогодний образ помогут правила согласно типу фигуры. Какие наряды подходят женщинам "яблокам", "грушам", "прямоугольникам" и другим типам — смотрите в материале "Телеграфа".

Теги:
#Мода #Стилисты #Мода 2022
СНБО
Украина
Зеленский созывает заседание СНБО: названа дата
Дата публикации
Дата публикации
Категория
СНБО
Зеленский созывает заседание СНБО: названа дата
Дата публикации
Категория
Польша заявила о намерении построить заграждение на границе с украинским государством
В Польше задумались о строительстве забора на границе с Украиной
Дата публикации
Категория
Дать Путину по зубам: вице-адмирал Гайдук о том, как сломать планы РФ по захвату Украины
Дать Путину по зубам: вице-адмирал Гайдук о том, как сломать планы РФ по захвату Украины
Дата публикации
Категория
Эксперты высказали ряд претензий к политике Офиса президента Украины
"Пока не пострадал ни один топ-коррупционер и этому есть конкретная причина": каким для Украины был 2021 год
Дата публикации
Категория
Фотографии Бубыря распространяли осенью, когда пытались его найти
"Охотился" на маленьких девочек в разных городах Украины: что известно об арестованном во Львове педофиле (фото)