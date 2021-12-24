Самые неудачные образы на Новый год-2022: как не надо (фото)

Модный эксперт показала на фото, какие праздничные платья вышли из моды

Каждой девушке и женщине хочется быть на празднике самой стильной. Однако, не у всех получается подобрать соответствующий наряд. Представительницы прекрасного пола выбирают для празднования Нового года неактуальные платья, но пора на этом ставить точку.

Стилист Татьяна Базлова рассказала в Инстаграме, о каких моделях праздничных платьев стоит позабыть раз и навсегда.

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Бархатное изделие может быть как тонким, так и более плотным. Важнейшее условие — оно должно держать форму, иначе бархат выглядит дешево. Блеск должен быть деликатным, не ярким.

Перегруженные образы. Огромные неподвижные локоны, яркий макияж с акцентом на губы и глаза, яркий контурринг, активное платье — все это в совместном исполнении крайне неактуально. Стильно — не значит ярко и "все лучшее сразу".

Кружево на изделии не должно растягиваться, нарушая рисунок — это один из главных признаков низкокачественной вещи.

Струящиеся ткани — да, стильно, красиво. Но не в мешковатом исполнении, не как балахон.

Комбинированные вечерние ткани в одном изделии — не лучшее решение. Стоит отдать предпочтение чему-то одному.

Добавим, что подобрать новогодний образ помогут правила согласно типу фигуры. Какие наряды подходят женщинам "яблокам", "грушам", "прямоугольникам" и другим типам — смотрите в материале "Телеграфа".