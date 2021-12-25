"Лыжный" гардероб - главный тренд зимы 2021-22: как носить "дутые" вещи правильно (фото)

"Лыжные" вещи могут и должны быть в гардеробе, даже если вы не занимаетесь зимними видами спорта.

Каждый год и сезон мода диктует свои новые правила. Иногда она возвращает вещи из прошлого, а иногда преподносит новые сюрпризы. К примеру, если спортивные костюмы уже успели надоесть за 2021 год, то лыжные костюмы наоборот набирают популярность.

Журнал Harpers Bazaar сообщает, что такой "лыжный" стиль, который на французском звучит как après-ski и буквально переводится как "после лыж" — это главный тренд этой зимы.

Одной из причин набирающейся популярности этого стиля является то, что в таких вещах не страшны никакие морозы. Пуховики, стеганые комбинезоны и брюки, ботинки для хайкинга и сапоги-"дутики", балаклавы и шлемы, солнцезащитные очки-маски, "лыжные" джемперы с высоким воротником на молнии и трогательные свитеры со скандинавскими узорами — это базовый набор вещей в этом стиле.

Стоит отметить, что "лыжный" стиль "кочует" с 20-х годов прошлого столетия, из года в год периодически видоизменяясь. К примеру в 2022 году на смену хайкерам и "дутым" ботинкам в качестве главной обуви в стиле après-ski пришли унты.

Также, в тренды вырвались еще и стеганые брюки. Так, что если в вашем гардеробе таких нет, то стоит ими обзавестись. Брюки можно заменит "дутым" лыжным комбинезоном. Главными аксессуарами этого тренда являются балаклава и чепчик. И естественно в приоритете остаются пуховики — они незаменимая вещи такого гардероба.

Элементы стиля après-ski можно смело совмещать с элегантными вещами: твидовыми костюмами или изящными платьями-комбинациями.

Как сообщал "Телеграф", стилисты показали трендовые солнцезащитные очки 2022 года. Ими стали "глаза мухи".