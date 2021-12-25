Согреет этой зимой: как выбрать идеальный джемпер (фото)

Оверсайз в полоску сочетается с массой одежды

Как же хочется чувствовать себя красивой, женственной, особенной. При этом не теряя в тепле, комфорте и удобстве. Зимой это особенно актуально. А чтобы выглядеть в холодную пору стильно, стоит не допускать некоторых модных промахов.

Персональный стилист и модный блогер Майя Кривобокова рассказала в Инстаграме, какая вещь актуальна в этом сезоне — и это джемпер оверсайз в полоску. Он сочетается с массой одежды, выглядит необычно и безумно удобен в повседневной жизни.

Как выбрать идеальный джемпер:

Крой оверсайз подходит практически для любого типа фигуры, главное выдерживать пропорции.

Идеально сочетается со всеми низами в гардеробе.

Состав: кашемир, шерсть, вискоза.

Также он не должен колоться, скатываться и растягиваться.

Как выглядеть стильно в джемпере зимой-2022: топ-5 образов

Оверсайз в полоску - стильный образ №1

Оверсайз в полоску - стильный образ №2

Оверсайз в полоску - стильный образ №3

Оверсайз в полоску - стильный образ №4

Оверсайз в полоску - стильный образ №5

Еще одной вещью, которая актуальна в этом сезоне, и которую полюбили многие знаменитости, является укороченная дубленка. Топ стильных луков с дубленкой — смотрите в материале "Телеграфа".