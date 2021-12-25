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Согреет этой зимой: как выбрать идеальный джемпер (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Оверсайз в полоску — тренд зимы-2022 Новость обновлена 25 декабря 2021, 18:51
Оверсайз в полоску — тренд зимы-2022

Оверсайз в полоску сочетается с массой одежды

Как же хочется чувствовать себя красивой, женственной, особенной. При этом не теряя в тепле, комфорте и удобстве. Зимой это особенно актуально. А чтобы выглядеть в холодную пору стильно, стоит не допускать некоторых модных промахов.

Персональный стилист и модный блогер Майя Кривобокова рассказала в Инстаграме, какая вещь актуальна в этом сезоне — и это джемпер оверсайз в полоску. Он сочетается с массой одежды, выглядит необычно и безумно удобен в повседневной жизни.

Как выбрать идеальный джемпер:

  • Крой оверсайз подходит практически для любого типа фигуры, главное выдерживать пропорции.
  • Идеально сочетается со всеми низами в гардеробе.
  • Состав: кашемир, шерсть, вискоза.
  • Также он не должен колоться, скатываться и растягиваться.

Как выглядеть стильно в джемпере зимой-2022: топ-5 образов

Оверсайз в полоску - стильный образ №1
Оверсайз в полоску - стильный образ №1
Оверсайз в полоску - стильный образ №2
Оверсайз в полоску - стильный образ №2
Оверсайз в полоску - стильный образ №3
Оверсайз в полоску - стильный образ №3
Оверсайз в полоску - стильный образ №4
Оверсайз в полоску - стильный образ №4
Оверсайз в полоску - стильный образ №5
Оверсайз в полоску - стильный образ №5

Еще одной вещью, которая актуальна в этом сезоне, и которую полюбили многие знаменитости, является укороченная дубленка. Топ стильных луков с дубленкой — смотрите в материале "Телеграфа".

Теги:
#Мода #Стиль #Мода 2022
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