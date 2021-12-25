Согреет этой зимой: как выбрать идеальный джемпер (фото)
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Оверсайз в полоску сочетается с массой одежды
Как же хочется чувствовать себя красивой, женственной, особенной. При этом не теряя в тепле, комфорте и удобстве. Зимой это особенно актуально. А чтобы выглядеть в холодную пору стильно, стоит не допускать некоторых модных промахов.
Персональный стилист и модный блогер Майя Кривобокова рассказала в Инстаграме, какая вещь актуальна в этом сезоне — и это джемпер оверсайз в полоску. Он сочетается с массой одежды, выглядит необычно и безумно удобен в повседневной жизни.
Как выбрать идеальный джемпер:
- Крой оверсайз подходит практически для любого типа фигуры, главное выдерживать пропорции.
- Идеально сочетается со всеми низами в гардеробе.
- Состав: кашемир, шерсть, вискоза.
- Также он не должен колоться, скатываться и растягиваться.
Как выглядеть стильно в джемпере зимой-2022: топ-5 образов
Еще одной вещью, которая актуальна в этом сезоне, и которую полюбили многие знаменитости, является укороченная дубленка. Топ стильных луков с дубленкой — смотрите в материале "Телеграфа".
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