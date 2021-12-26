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Монохром и oversize: самые распространенные ошибки при сочетании шапки и шарфа зимой (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Правила сочетаний зимнего голоного убора и шарфа. Новость обновлена 26 декабря 2021, 10:18
Правила сочетаний зимнего голоного убора и шарфа.

Чтобы шапка и шарф лишь дополняли друг друга, необходимо знать несколько правил.

Мы уже знаем, какие головные уборы пора выбросить, ведь они совсем немодные, а также выяснили, какие модели шапок являются трендовыми в сезоне зима 2022. Теперь, когда головной убор, возникает вопрос, как его можно сочетать со вторым по популярности теплым аксессуаром — шарфом, об антитрендах которых мы писали ранее.

Стилист Валерия Лихт на своей странице в Инстаграм дала несколько советов, как правильно подобрать трендовый и стильный дуэт — шапку и шарф. Валерия отмечает, что, чтобы эти предметы гардероба дополняли друг друга, необходимо знать несколько правил.

Ошибки при сочетании шапки и шарфа

  • Стоит отодвинуть на второй план детально подобранные готовые зимние наборы. Сейчас подобные сочетания считаются немного устаревшими.
  • Экспериментируйте не только с оттенками, но и с фактурами.
  • Не стоит кидаться из крайности в крайность. Например, объёмный шарф в дуэте с такой же шапкой будет выглядеть слишком громоздко.

Также стилист поделилась несколькими методами, которые уберегут от антитрендовых дуэтов, и помогут создать наиболее актуальные сочетания шапки и шарфа.

Как правильно сочетать шапку и шарф

  • Играем с оттенками. Можно начать с комбинирования контрастных базовых цветов или создавать образ на основе оттенков одного цвета! Также актуальным является шарф с разноцветным принтом.
  • Не избегаем монохром. Комплекты одного оттенка также допустимы. Главное в монохромных парах — помнить о сочетании фактур.
  • Экспериментируем с фактурами и объёмом. Стоит выбирать предметы разного исполнения.
  • Также обращайте внимание на объем верхней одежды. С пуховиками oversize лучше не сочетать слишком громоздкие шарфы и шапки.

Ранее "Телеграф" писал, какие вещи необходимо оставить в прошлом, чтобы выглядеть на все сто.

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#Мода #Стиль
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