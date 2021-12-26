Белая рубашка и джинсы клеш: топ-6 вещей, которые обязательно должны быть в гардеробе в 2022-м году (фото)

Эти вещи — основа базового гардероба.

"Минимум вещей и максимум образов" — это наверняка одна из мечт многих девушек. Поэтому создание базового гардероба — отличное решение проблемы "мне нечего надеть". Многие стилисты считают, что каждая девушка должна иметь базовый набор трендовых вещей, которые будут сочетаться как между собой, так и с другими вещами.

Стилист Земфира, которая ведет свой модный блог под ником zemfira_style, рассказала, какие тренды есть в новом сезоне, какие вещи стоит докупить к базовому гардеробу, если он у вас уже есть, или на что обратить внимание, если такого нет.

Вещи для базового гардероба

Белая рубашка в стиле оверсайз

Это отличное дополнение к повседневному гардеробу. Благодаря объему она скроет любые недостатки фигуры и подчеркнет достоинства.

Ее можно сочетать со свободными джинсами и кроссовками.

Водолазка

Этот элемент одежды не покидает подиумы несколько сезонов подряд. Из трендовой вещи она превратилась в базовую.

Трикотаж

В новом сезоне вещи из трикотажа снова будут в моде. Трикотажные платья, топы, шорты и кардиганы — все это появится на модницах города с наступлением осени.

Джинсы клеш

Джинсы — самая универсальная и базовая модель одежды. Они идеально подходят для составления ежедневных образов. Сочетать модель можно с рубашкой оверсайз, облегающим топом или блузкой с рукавами-фонариками.

Брюки палаццо

Модель продолжает оставаться популярной и не покидает гардеробы модниц несколько сезонов подряд. Струящаяся ткань корректирует все недостатки, создавая иллюзию утонченной и хрупкой ножки.

Асимметричные юбки

Если хочется оживить образ, то эта модель идеально подходит. Определяющее правило при выборе такой вещи — ориентироваться на модели с приглушенной палитрой и не имеющие стразов, принтов или любых других украшений.

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